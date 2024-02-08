Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо "суду" РФ над українськими полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через влаштований донецькими бойовиками "суд" над полоненими українськими бійцями.
Росія винесла “вирок” українським полоненим
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати порушення міжнародного гуманітарного права після того, як так званий “суд ДНР”, контрольований Москвою, засудив 33 українських військовополонених до 27—29 років колонії суворого режиму.
Омбудсмен наголосив, що вироки оголошував суд терористичного угруповання «ДНР», юрисдикції якого світова спільнота не визнає. Вироки такого суду незаконні та порушують право на справедливий судовий процес для полонених.
Що відомо про “суд” РФ над українськими полоненими
7 лютого 2024 року так званий “Верховний суд” угруповання “ДНР” у Донецьку засудив 33 українських військових із 36 бригади морської піхоти ВМС України та 17 танкової бригади ЗСУ до увʼязнення у колонії суворого режиму. Українцям дали терміни від 27 до 29 років.
Їх визнали “винними” у жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві, замаху на вбивство та умисному пошкодженні майна. Військові нібито обстрілювали житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.
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