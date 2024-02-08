Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту по поводу "суда" РФ над украинскими пленными

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста через устроенный донецкими боевиками "суд" над пленными украинскими бойцами.

Россия вынесла "приговор" украинским пленникам

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил официальные письма ООН и Международному комитету Красного Креста, чтобы зафиксировать нарушение международного гуманитарного права после того, как так называемый суд ДНР, контролируемый Москвой, приговорил 33 украинских военнопленных к 27—29 годам колонии. строгий режим.

Омбудсмен подчеркнул, что приговоры объявлял суд террористической группировки «ДНР», юрисдикции которой мировое сообщество не признает. Приговоры такого суда незаконны и нарушают право справедливого судебного процесса для пленных.

Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага, — добавил омбудсмен. Поделиться

Что известно о "суде" РФ над украинскими пленными

7 февраля 2024 года так называемый Верховный суд группировки ДНР в Донецке приговорил 33 украинских военных из 36 бригады морской пехоты ВМС Украины и 17 танковой бригады ВСУ к заключению в колонии строгого режима. Украинцам дали сроки от 27 до 29 лет.