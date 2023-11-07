Майже домовились. Кулеба натякнув про використання заморожених активів РФ у ЄС для України

Однією з тем розмови Дмитра Кулеби з єврокомісаром з юстиції Дідьє Рейндерсом було створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.

Заморожені активи РФ попрацюють на користь України

У Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Про це заявим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі

Кулеба зазначив, що однією з тем його розмови з єврокомісаром з юстиції Дідьє Рейндерсом було створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.

Це питання болюче, ми вже неодноразово наголошували, що пауза між обіцянкою з боку ЄС ухвалити таку юридичну рамку і власне її ухваленням затягнулася… Сьогодні я отримав чітку відповідь щодо часових рамок і змісту цього рішення, яке буде ухвалене, – заявив Дмитро Кулеба. Поширити

Ми будемо продовжувати тиснути у цьому питанні, тому що вважаємо, що Росія має платити за злочини, вчинені на території України, і руйнування, які вона завдала, – додав він. Поширити

Також Кулеба повідомив, що йому презентували бачення ЄС щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Крім того, Кулеба заявив, що Україна розчарована відсутністю пропозицій ЄС щодо санкцій проти російського ядерного сектора, хоча й пропонувала, як позбутись залежності від Росії в цьому плані.

Повернення шведського бренду в Україну

До початку повномасштабної війни в Україні працювали дев’ять магазинів H&M. 24 лютого 2022 року всі вони закрилися.

У серпні 2023 року H&M Group заявили, що планують поступово відкрити більшість магазинів в Україні з листопада 2023 року. Відповідний пресреліз опублікували на День Незалежності на глобальному сайті H&M Group.

У жовтні з’явилася інформація про відкриття п’яти із шести магазинів, що розташовані в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall й у львівському Victoria Gardens.

Редакція The Village Україна звернулася по коментар до українського офісу H&M, а також до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб розпитати про деталі перемовин щодо повернення глобальних брендів.

У МЗС кажуть, що перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України систематично ведуть із травня 2022 року.