Почти договорились. Кулеба намекнул об использовании замороженных активов РФ в ЕС для Украины

Одной из тем разговора Дмитрия Кулебы с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах обновления Украины.
Замороженные активы РФ поработают в пользу Украины
В Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме использования замороженных российских активов в пользу Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в Брюсселе.
Кулеба отметил, что одной из тем его разговора с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах обновления Украины.
Также Кулеба сообщил, что ему представили видение ЕС относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.
Кроме того, Кулеба заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.
Возвращение шведского бренда в Украину
До начала полномасштабной войны в Украине работали девять магазинов H&M. 24 февраля 2022 все они закрылись.
В августе 2023 года H&M Group заявили, что планируют постепенно открыть большинство магазинов в Украине с ноября 2023 года. Соответствующий прес-релиз был опубликован на День Независимости на глобальном сайте H&M Group.
В октябре появилась информация об открытии пяти из шести магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.
Редакция The Village Украина обратилась за комментарием к украинскому офису H&M, а также к Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, чтобы расспросить о деталях переговоров о возвращении глобальных брендов.
В МИДе говорят, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-