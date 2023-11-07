Почти договорились. Кулеба намекнул об использовании замороженных активов РФ в ЕС для Украины
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Почти договорились. Кулеба намекнул об использовании замороженных активов РФ в ЕС для Украины

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Европейская правда

Одной из тем разговора Дмитрия Кулебы с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах обновления Украины.

Замороженные активы РФ поработают в пользу Украины

В Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в Брюсселе.

Кулеба отметил, что одной из тем его разговора с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах обновления Украины.

Этот вопрос болезненный, мы уже неоднократно отмечали, что пауза между обещанием со стороны ЕС принять такую юридическую рамку и собственно ее принятием затянулась… Сегодня я получил четкий ответ относительно временных рамок и содержания этого решения, которое будет принято, – заявил Дмитрий Кулеба.

Мы будем продолжать давить в этом вопросе, потому что считаем, что Россия должна платить за преступления, совершенные на территории Украины, и нанесенные ею разрушения, – добавил он.

Также Кулеба сообщил, что ему представили видение ЕС относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Кроме того, Кулеба заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.

Возвращение шведского бренда в Украину

До начала полномасштабной войны в Украине работали девять магазинов H&M. 24 февраля 2022 все они закрылись.

В августе 2023 года H&M Group заявили, что планируют постепенно открыть большинство магазинов в Украине с ноября 2023 года. Соответствующий прес-релиз был опубликован на День Независимости на глобальном сайте H&M Group.

В октябре появилась информация об открытии пяти из шести магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

Редакция The Village Украина обратилась за комментарием к украинскому офису H&M, а также к Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, чтобы расспросить о деталях переговоров о возвращении глобальных брендов.

В МИДе говорят, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года.

Мы поддерживаем постоянный контакт с IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Как один из наиболее успешных результатов могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald's. Это происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям, – комментирует Дмитрий Кулеба.

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