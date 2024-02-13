Макс Барських несподівано заявив про зраду коханої людини — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Макс Барських несподівано заявив про зраду коханої людини — відео

Макс Барських
Джерело:  online.ua

Відомий український співак Макс Барських вперше відверто зізнався, що переживав у своєму житті зраду коханої людини, а також поділився, як зміг впоратися з негативними емоціями.

Макс Барських порозмірковував про кохання та стосунки

За словами артиста, він ніколи не закохувався настільки, що було важко дихати без людини.

Співак також зізнався, що в нього був досвід нерозділеного кохання. Попри це, його страждання з цього приводу завжди були короткостроковими. Йшло про декілька днів, максимум — тиждень.

І потім, якщо я розумію, що ця стіна не пробивається, то мене розвертає на 180 градусів. Я розумію, якщо ні, то ні.

Макс Барських

Макс Барських

Український співак

Як стверджує артист, раніше він доволі часто закохувався, однак зараз визнає, що йому важко знову відчути ці почуття.

Макс Барських мріє про те, що зможе побудувати ідеальні стосунки, хоча розуміє, що це важко зробити.

Я чекаю такого відчуття, коли ти любиш людину просто за те, що вона існує, незалежно від обставин, — сказав Барських.

Як Макс Барських ставиться до зрад у стосунках

За словами артиста, він ніколи не зможе пробачити коханій людині емоційну зраду, оскільки вона може призвести до втрати довіри між партнерами.

Я можу сказати, що я б напевно не пробачив, але, можливо, пробачив. Були певні моменти, в яких я пробачав, але все потім повторювалося. І коли я розумію, що все повторюється, і ти не зміниш людину, то треба йти далі.

Макс Барських

Макс Барських

Український співак

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Категорія
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