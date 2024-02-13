Известный украинский певец Макс Барских впервые откровенно признался, что переживал в своей жизни предательство любимого человека, а также поделился, как смог справиться с негативными эмоциями.
Макс Барских поразмышлял о любви и отношениях
По словам артиста, он никогда не влюблялся настолько, что было тяжело дышать без человека.
Певец также признался, что у него был опыт безответной любви. Несмотря на это, его страдания на этот счет всегда были краткосрочными. Речь идет о нескольких днях, максимум — неделе.
Как утверждает артист, раньше он часто влюблялся, однако сейчас признает, что ему трудно снова испытать эти чувства.
Макс Барских мечтает о том, что сможет построить идеальные отношения, хотя понимает, что это сложно сделать.
Как Макс Барских относится к изменам в отношениях
По словам артиста, он никогда не сможет простить любимому человеку эмоциональную измену, поскольку она может привести к потере доверия между партнерами.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-