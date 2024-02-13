Известный украинский певец Макс Барских впервые откровенно признался, что переживал в своей жизни предательство любимого человека, а также поделился, как смог справиться с негативными эмоциями.

Макс Барских поразмышлял о любви и отношениях

По словам артиста, он никогда не влюблялся настолько, что было тяжело дышать без человека.

Певец также признался, что у него был опыт безответной любви. Несмотря на это, его страдания на этот счет всегда были краткосрочными. Речь идет о нескольких днях, максимум — неделе.

И потом, если я понимаю, что эта стена не пробивается, меня разворачивает на 180 градусов. Я понимаю, если нет, то нет. Макс Барских Украинский певец

Как утверждает артист, раньше он часто влюблялся, однако сейчас признает, что ему трудно снова испытать эти чувства.

Макс Барских мечтает о том, что сможет построить идеальные отношения, хотя понимает, что это сложно сделать.

Я жду такого ощущения, когда ты любишь человека просто за то, что он существует, вне зависимости от обстоятельств, — сказал Барских. Поделиться

Как Макс Барских относится к изменам в отношениях

По словам артиста, он никогда не сможет простить любимому человеку эмоциональную измену, поскольку она может привести к потере доверия между партнерами.