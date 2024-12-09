Маск, Трамп і Навальна. Хто ще претендує на звання «Людина року 2024"

Американський журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». До списку потрапили 10 кандидатів.

«Людина року 2024»: хто серед претендентів за версією Time

Серед них — Камала Гарріс, американська політикиня, яка була суперницею Дональда Трампа на виборах президента США цього року. Гарріс разом з Байденом вже була на обкладинці журналу «Людина року» у 2020 році, коли дует переміг Трампа і колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Претенденти на звання “Людина року 2024”

У списку також присутні:

дружина загиблого російського політика Олексія Навального Юлія Навальна , яку видання назвало «першою леді російської опозиції»,

прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу , «один із найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року»,

президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка увійшла в історію, склавши присягу «як перша жінка-президент Мексики і перша єврейська лідерка у країні за понад 200 років незалежності».

Кейт Міддлтон

Ще у списку — принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка цього року потрапила в топзаголовки через захворювання на рак. У вересні Міддлтон оголосила, що завершила курс хіміотерапії.

Ілон Маск

Також у списку — найбагатша людина у світі Ілон Маск.

2024 рік став роком, коли Маск зробив крок у світ політики. Він підтримав Трампа у його передвиборчій кампанії. Після перемоги Трампа влада Маска лише зросла, — пише видання. Маск уже був названий людиною року за версією TIME у 2021 році.

Марк Цукерберг

Також у списку генеральний директор Meta Марк Цукерберг, який опинився «під мікроскопом, оскільки мав справу з урядовою перевіркою компанії Meta, яка володіє Facebook, Instagram та іншими платформами».

Дональд Трамп

Дональд Трамп — також у списку. Видання пише, що він «змінив американський електорат, вперше вигравши всенародне голосування і перетворив кожен штат, що вагався, на червоний». Його перемога на виборах 2024 року увійде в історію з кількох причин: він стане найстаршим президентом в історії США, і раніше цього року суд присяжних Нью-Йорка визнав його винним, що робить його першим засудженим злочинцем, обраним президентом. Він пообіцяв запровадити тарифи проти головних торгівельних партнерів Америки — Мексики, Канади та Китаю — одразу після вступу на посаду.

Раніше Трамп був названий людиною року за версією журналу TIME у 2016 році, коли він вперше виграв президентські вибори. Поширити

Журнал TIME оголосить Людину року 2024 12 грудня.

Time опублікував список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році

Американський впливовий журнал Time опублікував 30 травня список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році.

У категорії «Лідери» вказані компанія Rare Beauty співачки Селени Гомез, американський футбольний клуб «Інтер Маямі» (де нині грає Ліонель Мессі), Reddit, Pinterest, Toyota, BMW тощо. Поширити

Список із «Бунтівниками», зокрема, наповнений WNBA (жіноча професійна баскетбольна ліга США) та компаніями Xiaomi, Airbnb, Dyson.

ШІ-компанія Anthropic, Saildrone, Google, Huawei та виробник чипів AMD потрапили до списку «Інноваторів».

У категорії «Титани» вказані такі компанії, як Intel, Amazon, нафтова компанія Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok та Disney.