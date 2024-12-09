Маск, Трамп і Навальна. Хто ще претендує на звання «Людина року 2024"

Американський журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». До списку потрапили 10 кандидатів.
Головні тези:
- Серед кандидатів на звання «Людина року 2024» за версією Time: Камала Гарріс, Юлія Навальна, Ілон Маск, Марк Цукерберг, Дональд Трамп та інші.
- Серед них виділяються Юлія Навальна як «перша леді російської опозиції» та Ілон Маск, який робить крок у політику та вже був людиною року у 2021 році.
- В списку також присутні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та інші видатні особистості.
«Людина року 2024»: хто серед претендентів за версією Time
Серед них — Камала Гарріс, американська політикиня, яка була суперницею Дональда Трампа на виборах президента США цього року. Гарріс разом з Байденом вже була на обкладинці журналу «Людина року» у 2020 році, коли дует переміг Трампа і колишнього віцепрезидента Майка Пенса.
У списку також присутні:
дружина загиблого російського політика Олексія Навального Юлія Навальна, яку видання назвало «першою леді російської опозиції»,
прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, «один із найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року»,
президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка увійшла в історію, склавши присягу «як перша жінка-президент Мексики і перша єврейська лідерка у країні за понад 200 років незалежності».
Ще у списку — принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка цього року потрапила в топзаголовки через захворювання на рак. У вересні Міддлтон оголосила, що завершила курс хіміотерапії.
Також у списку — найбагатша людина у світі Ілон Маск.
2024 рік став роком, коли Маск зробив крок у світ політики. Він підтримав Трампа у його передвиборчій кампанії. Після перемоги Трампа влада Маска лише зросла, — пише видання. Маск уже був названий людиною року за версією TIME у 2021 році.
Також у списку генеральний директор Meta Марк Цукерберг, який опинився «під мікроскопом, оскільки мав справу з урядовою перевіркою компанії Meta, яка володіє Facebook, Instagram та іншими платформами».
Дональд Трамп — також у списку. Видання пише, що він «змінив американський електорат, вперше вигравши всенародне голосування і перетворив кожен штат, що вагався, на червоний». Його перемога на виборах 2024 року увійде в історію з кількох причин: він стане найстаршим президентом в історії США, і раніше цього року суд присяжних Нью-Йорка визнав його винним, що робить його першим засудженим злочинцем, обраним президентом. Він пообіцяв запровадити тарифи проти головних торгівельних партнерів Америки — Мексики, Канади та Китаю — одразу після вступу на посаду.
Журнал TIME оголосить Людину року 2024 12 грудня.
Time опублікував список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році
Американський впливовий журнал Time опублікував 30 травня список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році.
Список із «Бунтівниками», зокрема, наповнений WNBA (жіноча професійна баскетбольна ліга США) та компаніями Xiaomi, Airbnb, Dyson.
ШІ-компанія Anthropic, Saildrone, Google, Huawei та виробник чипів AMD потрапили до списку «Інноваторів».
У категорії «Титани» вказані такі компанії, як Intel, Amazon, нафтова компанія Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok та Disney.