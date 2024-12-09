Маск, Трамп и Навальная. Кто еще претендует на звание «Человек года 2024»

Американский журнал Time объявил претендентов на звание «Человек года 2024». В список попали 10 кандидатов.

Человек года 2024: кто среди претендентов по версии Time

Среди них Камала Гаррис , американская политика, которая была соперницей Дональда Трампа на выборах президента США в этом году. Гаррис вместе с Байденом уже была на обложке журнала «Человек года» в 2020 году, когда дуэт победил Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Претенденты на звание "Человек года 2024"

В списке также находятся:

жена погибшего российского политика Алексея Навального Юлия Навальная , которую издание назвало «первой леди российской оппозиции»,

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху , «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году»,

вошедшая в историю президентка Мексики Клаудия Шейнбаум приняв присягу «как первая женщина-президент Мексики и первый еврейский лидер в стране за более 200 лет независимости».

Кейт Миддлтон

Еще в списке — принцесса Уэльска Кейт Миддлтон , которая в этом году попала в топ-заголовки из-за рака.

Илон Маск

Также в списке самый богатый человек в мире Илон Маск.

2024 год стал годом, когда Маск шагнул в мир политики. Он поддержал Трампа в его предвыборной кампании. После победы Трампа власти Маски только возросли, — пишет издание. Маск уже был назван человеком года по версии TIME в 2021 году.

Марк Цукерберг

Также в списке оказался генеральный директор Meta Марк Цукерберг «под микроскопом, поскольку имел дело с правительственной проверкой компании Meta, владеющей Facebook, Instagram и другими платформами».

Дональд Трамп

Дональд Трамп — тоже в списке. Издание пишет, что он «сменил американский электорат, впервые выиграв всенародное голосование и превратил каждый колеблющийся штат в красный». Его победа на выборах 2024 года войдет в историю по нескольким причинам: он станет старейшим президентом в истории США, и раньше в этом году суд присяжных Нью-Йорка признал его виновным, что делает его первым осужденным преступником, избранным президентом. Он пообещал ввести тарифы против главных торговых партнеров Америки — Мексики, Канады и Китая — сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп был назван человеком года по версии журнала TIME в 2016 году, когда впервые выиграл президентские выборы. Поделиться

Журнал TIME объявит Человека 2024 года 12 декабря.

Time опубликовал список сотни самых влиятельных компаний в 2024 году

Американский влиятельный журнал Time опубликовал 30 мая список сотни самых влиятельных компаний в 2024 году.

В категории «Лидеры» указаны компания Rare Beauty певицы Селены Гомез, американский футбольный клуб «Интер Майами» (где играет Лионель Месси), Reddit, Pinterest, Toyota, BMW и т.д. Поделиться

Список с Бунтовщиками, в частности, наполнен WNBA (женская профессиональная баскетбольная лига США) и компаниями Xiaomi, Airbnb, Dyson.

Ши-компания Anthropic, Saildrone, Google, Huawei и производитель чипов AMD попали в список «Инноваторов».

В категории "Титаны" указаны такие компании, как Intel, Amazon, нефтяная компания Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok и Disney.