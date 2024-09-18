Мені шкода. Опра Вінфрі вибачилася через свою роль у популяризації дієт

Відома телеведуча Опра Вінфрі публічно вибачилась за те, що попередні 25 років приймала активну участь у популяризації дієт. Зараз вона соромиться цього і шкодує через свою участь у програмах цієї тематики, які вона вела.

Опра Вінфрі вибачилася через свою роль у популяризації дієт

Телеведуча зізналась, що саме шоу і програми про схуднення були її основним телевізійним продуктом.

Я не можу сказати вам, скільки шоу про схуднення й перевтілення я зробила, і вони були основними відтоді, як я працюю на телебаченні. Опра Вінфрі Телеведуча

Опра Вінфрі відверто розповіла про випадок, про який вона шкодує чи не найбільше. Йдеться про один з випусків The Oprah Winfrey Show у 1988 році.

Телеведуча вийшла у студію з візочком, у якому було 30 кг жиру. Саме стільки скинула Опра Вінфрі під час схуднення.

Зараз їй соромно через цей інцидент. Проте вона зізналась, що такі історії потрібно розповідати, аби змінюватись на краще.

Опра Вінфрі розповіла про те, що шкодує про свою роль у популяризації дієт

Опра Вінфрі пішла з компанії WeightWatchers

Відома телеведуча з 2015 року входила до ради директорів міжнародної компанії WeightWatchers. Вона спеціалізується на послугах зі зниження та підтримки ваги.

Опра Вінфрі пішла з посади через скандал. Вона зізналась у тому, що приймала препарати для зниження ваги, через що акції компанії впали на 27%.

Зірка обіцяла передати свої акції фірми Національному музею афроамериканської історії та культури. Її частка становила 10%.

На цьому співпраця Опри Вінфрі та WeightWatchers не закінчилась. Вони й надалі будуть разом працювати задля того, аби ожиріння визнали хронічним захворюванням.