Мне жаль. Опра Уинфри извинилась из-за своей роли в популяризации диет

Известная телеведущая Опра Уинфри публично принесла извинения за то, что предыдущие 25 лет принимала активное участие в популяризации диет. Сейчас она стесняется этого и сожалеет о своем участии в программах этой тематики, которые она вела.
Главные тезисы
- Опра Уинфри публично принесла извинения за участие в популяризации диет, которой занималась в течение последних 25 лет.
- Телеведущая сожалеет об участии в шоу и программах похудения.
- Опра Уинфри покинула пост в совете директоров компании WeightWatchers из-за скандала. Она публично заявила, что принимала препараты для понижения веса.
Опра Уинфри извинилась из-за своей роли в популяризации диет
Телеведущая призналась, что именно шоу и программы про похудение были ее основным телевизионным продуктом.
Опра Уинфри откровенно рассказала о случае, о котором она жалеет больше всего. Речь идет об одном из выпусков The Oprah Winfrey Show в 1988 году.
Телеведущая вышла в студию с коляской, в которой было 30 кг жира. Именно столько сбросила Опра Уинфри во время похудения.
Сейчас ей стыдно из-за этого инцидента. Однако она призналась, что такие истории нужно рассказывать, чтобы меняться к лучшему.
Опра Уинфри ушла из компании WeightWatchers
Известная телеведущая с 2015 года входила в совет директоров международной компании WeightWatchers. Она специализируется на услугах по снижению и поддержанию веса.
Опра Уинфри ушла с должности из-за скандала. Она призналась в том, что принимала препараты для снижения веса, из-за чего акции компании упали на 27%.
Звезда обещала передать свои акции фирмы Национальному музею афроамериканской истории и культуры. Ее доля составляла 10%.
На этом сотрудничество Опры Уинфри и WeightWatchers не закончилось. Они и дальше будут вместе работать для того, чтобы ожирение признали хроническим заболеванием.
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