Мінцифра запускає платформу Data+ для відкритих даних

Міністерство цифрової трансформації запускає комунікаційну платформу Data+ для забезпечення системного діалогу між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах.

Що відомо про запуск платформи Data+ для відкритих даних

Платформа Data+ об’єднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів та громадських активістів.

Учасники платформи зможуть:

брати участь у розробці політики відкритих даних;

вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

сприяти міжнародному співробітництву та обміну досвідом у сфері відкритих даних.

Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev.

"Дія" стала програмою з відкритим кодом

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що розробники з інших країн тепер можуть використовувати та імпортувати код мобільного застосунку "Дія" для запуску власних державних сервісів.

За його словами, у якості "першого кроку", окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, команда Мінцифри додала документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" — як приклади логіки роботи застосунку з даними.

З часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити "Дію”.

Він запевнив, що дані українців у цілковитій безпеці, адже у відкритому коді немає доступу до реєстрів.

Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією.

Також урядовець пояснив, що відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL.