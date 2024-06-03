Минцифра запускает платформу Data+ для открытых данных

Министерство цифровой трансформации запускает коммуникационную платформу Data+ для обеспечения системного диалога между распорядителями и пользователями открытых данных на регулярных тематических встречах.

Что известно о запуске платформы Data+ для открытых данных

Платформа Data+ объединит для сотрудничества всех стейкхолдеров в сфере открытых данных: представителей государственных органов, бизнеса, медиа, экспертов и общественных активистов.

Участники платформы смогут:

участвовать в разработке политики открытых данных;

вносить предложения по усовершенствованию законодательства;

содействовать международному сотрудничеству и обмену опытом в области открытых данных.

Коммуникационная платформа Data+ создана Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Омбудсмана Украины и благодаря проекту Поддержка цифровой трансформации при поддержке USAID и UK Dev.

"Действие" стало программой с открытым кодом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что разработчики из других стран теперь могут использовать и импортировать код мобильного приложения "Действие" для запуска собственных государственных сервисов.

По его словам, в качестве "первого шага", кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, команда Минцифры добавила документ "Удостоверение водителя" и услугу "Извлечение о несудимости" — в качестве примеров логики работы приложения с данными.

Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить "Действие".

Он заверил, что данные украинцев в полной безопасности, ведь в открытом коде нет доступа к реестрам.

Если айтовец захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали придуманных пользователей с вымышленными данными. На этих юзерах можно проверить логику работы с информацией.

Также чиновник пояснил, что открытый код — это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL.