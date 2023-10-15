Між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 60 бойових зіткнень — зведення Генштабу

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 880 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 4948 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,

артилерійських систем – 6866 (+33) од,

РСЗВ – 813 (+2) од,

засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 317 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4),

крилаті ракети ‒ 1531 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 976 (+5).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.