Между ВСУ и российскими оккупантами произошло 60 боевых столкновений – сводка Генштаба

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 880 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 4948 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед,

артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,

РСЗО – 813 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 547 (+0) ед,

самолетов – 317 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1531 (+0),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед,

специальная техника – 976 (+5).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь защитники отразили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении кафиры 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.