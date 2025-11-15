Мобільний додаток від американського стартапу створює ШІ-аватар померлого родича — відео

Стартап 2Wai з Лос‑Анджелеса запустив мобільний додаток, що дає можливість користувачам створювати інтерактивні цифрові аватари померлих членів сім'ї.
Головні тези:
- Стартап з Лос-Анджелеса представив мобільний додаток HoloAvatar для створення ШІ-аватарів померлих родичів.
- Аватари можуть взаємодіяти з користувачами, відтворюючи спогади та виглядаючи як реальна людина.
- Технологія викликає суперечки у соцмережах: деякі вважають її лякаючою та спотворюючою переживання втрати, інші вітають як можливість створення “живого архіву людства”.
ШІ-аватар померлого родича можна створити у мобільному додатку
Презентаційне відео, опубліковане співзасновником компанії Калумом Уорті, швидко набрало популярності в соцмережі X, де його переглянули понад 36 мільйонів разів.
Відзначається, що для створення ШІ-аватара потрібно відсканувати людину за допомогою камери смартфона. Після налаштування можна розмовляти з двійником: HoloAvatar імітує людське спілкування голосом, мімікою та жестами.
Додаток доступний у App Store під назвою HoloAvatar. За інформацією компанії, створені образи "виглядають і говорять як ви, а також можуть відтворювати спогади". Уорті заявив, що платформа формує "живий архів людства" та закликав користувачів випробувати бета‑версію. Розробники також повідомили, що версія для Android з'явиться найближчим часом.
What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R— Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025
Поява сервісу викликала активні дискусії. Частина коментаторів у соцмережах назвала технологію "лякаючою" і "неприйнятною" та називає розробника "психопатом". Додаток часто порівнюють з епізодом "Я скоро повернусь" серіалу "Чорне дзеркало", де скорботна жінка використовує ШІ-копію свого померлого партнера. Інші коментатори вважають, що програма може спотворювати процес переживання втрати.
