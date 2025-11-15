Мобільний додаток від американського стартапу створює ШІ-аватар померлого родича — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Мобільний додаток від американського стартапу створює ШІ-аватар померлого родича — відео

ШІ-аватар
Джерело:  Interesting Engineering

Стартап 2Wai з Лос‑Анджелеса запустив мобільний додаток, що дає можливість користувачам створювати інтерактивні цифрові аватари померлих членів сім'ї.

Головні тези:

  • Стартап з Лос-Анджелеса представив мобільний додаток HoloAvatar для створення ШІ-аватарів померлих родичів.
  • Аватари можуть взаємодіяти з користувачами, відтворюючи спогади та виглядаючи як реальна людина.
  • Технологія викликає суперечки у соцмережах: деякі вважають її лякаючою та спотворюючою переживання втрати, інші вітають як можливість створення “живого архіву людства”.

ШІ-аватар померлого родича можна створити у мобільному додатку

Презентаційне відео, опубліковане співзасновником компанії Калумом Уорті, швидко набрало популярності в соцмережі X, де його переглянули понад 36 мільйонів разів.

У ролику показано, як вагітна жінка спілкується через телефон із відтворенням своєї померлої матері. Далі сюжет демонструє, як через деякий час аватар читає казку немовляті, а згодом дитина, вже школяр, розмовляє з цифровою "бабусею" дорогою додому. Завершується відео сценою, де дорослий син повідомляє аватару, що вона стане прабабусею.

Відзначається, що для створення ШІ-аватара потрібно відсканувати людину за допомогою камери смартфона. Після налаштування можна розмовляти з двійником: HoloAvatar імітує людське спілкування голосом, мімікою та жестами.

Додаток доступний у App Store під назвою HoloAvatar. За інформацією компанії, створені образи "виглядають і говорять як ви, а також можуть відтворювати спогади". Уорті заявив, що платформа формує "живий архів людства" та закликав користувачів випробувати бета‑версію. Розробники також повідомили, що версія для Android з'явиться найближчим часом.

Поява сервісу викликала активні дискусії. Частина коментаторів у соцмережах назвала технологію "лякаючою" і "неприйнятною" та називає розробника "психопатом". Додаток часто порівнюють з епізодом "Я скоро повернусь" серіалу "Чорне дзеркало", де скорботна жінка використовує ШІ-копію свого померлого партнера. Інші коментатори вважають, що програма може спотворювати процес переживання втрати.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Укрпошта випустила мобільний додаток
Укрпошта випустила мобільний додаток
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Мобільний додаток зможе запобігти серцевому нападу
Мобільний додаток зможе запобігти серцевому нападу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні запускають перший мобільний додаток Чорнобиля Chornobyl App
В Україні запускають перший мобільний додаток Чорнобиля Chornobyl App

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?