Мобільний додаток від американського стартапу створює ШІ-аватар померлого родича — відео

ШІ-аватар померлого родича можна створити у мобільному додатку

Презентаційне відео, опубліковане співзасновником компанії Калумом Уорті, швидко набрало популярності в соцмережі X, де його переглянули понад 36 мільйонів разів.

У ролику показано, як вагітна жінка спілкується через телефон із відтворенням своєї померлої матері. Далі сюжет демонструє, як через деякий час аватар читає казку немовляті, а згодом дитина, вже школяр, розмовляє з цифровою "бабусею" дорогою додому. Завершується відео сценою, де дорослий син повідомляє аватару, що вона стане прабабусею. Поширити

Відзначається, що для створення ШІ-аватара потрібно відсканувати людину за допомогою камери смартфона. Після налаштування можна розмовляти з двійником: HoloAvatar імітує людське спілкування голосом, мімікою та жестами.

Додаток доступний у App Store під назвою HoloAvatar. За інформацією компанії, створені образи "виглядають і говорять як ви, а також можуть відтворювати спогади". Уорті заявив, що платформа формує "живий архів людства" та закликав користувачів випробувати бета‑версію. Розробники також повідомили, що версія для Android з'явиться найближчим часом.

Поява сервісу викликала активні дискусії. Частина коментаторів у соцмережах назвала технологію "лякаючою" і "неприйнятною" та називає розробника "психопатом". Додаток часто порівнюють з епізодом "Я скоро повернусь" серіалу "Чорне дзеркало", де скорботна жінка використовує ШІ-копію свого померлого партнера. Інші коментатори вважають, що програма може спотворювати процес переживання втрати.