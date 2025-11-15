Мобильное приложение от американского стартапа создает ИИ-аватар умершего родственника — видео
Мобильное приложение от американского стартапа создает ИИ-аватар умершего родственника — видео

ИИ-аватар
Источник:  Interesting Engineering

Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса запустил мобильное приложение, позволяющее пользователям создавать интерактивные цифровые аватары умерших членов семьи.

Главные тезисы

  • Создание ИИ-аватаров умерших родственников через мобильное приложение HoloAvatar вызывает повышенный интерес и споры в обществе.
  • Технология позволяет воссоздавать воспоминания и взаимодействовать с аватарами, выглядящими и звучащими как реальные люди.
  • Некоторые пользователи рассматривают приложение как возможность создания “живого архива человечества”, в то время как другие считают его пугающим и искажающим процесс переживания утраты.

ИИ-аватар умершего родственника можно создать в мобильном приложении

Презентационное видео, опубликованное соучредителем компании Калумом Уорти, быстро набрало популярность в соцсети X, где его просмотрели более 36 миллионов раз.

В ролике показано, как беременная женщина общается по телефону с воспроизведением своей умершей матери. Далее сюжет демонстрирует, как через некоторое время аватар читает сказку младенцу, а впоследствии ребенок, уже школьник, разговаривает с цифровой "бабушкой" по дороге домой. Завершается видео сценой, где взрослый сын сообщает аватару, что она станет прабабушкой.

Отмечается, что для создания ШИ-аватара нужно отсканировать человека с помощью камеры смартфона. После настройки можно разговаривать с двойником: HoloAvatar имитирует человеческое общение голосом, мимикой и жестами.

Приложение доступно в App Store под названием HoloAvatar. По информации компании, созданные образы "выглядят и говорят как вы, а также могут воспроизводить воспоминания". Уорти заявил, что платформа формирует "живой архив человечества" и призвал пользователей опробовать бета-версию. Разработчики также сообщили, что версия для Android появится в ближайшее время.

Появление сервиса вызвало активные дискуссии. Часть комментаторов в соцсетях назвала технологию "пугающей" и "неприемлемой" и называет разработчика "психопатом". Приложение часто сравнивают с эпизодом "Я скоро вернусь" сериала "Черное зеркало", где скорбная женщина использует ИИ-копию своего умершего партнера. Другие комментаторы считают, что программа может искажать процесс переживания утраты.

