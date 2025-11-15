Мобильное приложение от американского стартапа создает ИИ-аватар умершего родственника — видео

Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса запустил мобильное приложение, позволяющее пользователям создавать интерактивные цифровые аватары умерших членов семьи.
Главные тезисы
- Создание ИИ-аватаров умерших родственников через мобильное приложение HoloAvatar вызывает повышенный интерес и споры в обществе.
- Технология позволяет воссоздавать воспоминания и взаимодействовать с аватарами, выглядящими и звучащими как реальные люди.
- Некоторые пользователи рассматривают приложение как возможность создания “живого архива человечества”, в то время как другие считают его пугающим и искажающим процесс переживания утраты.
ИИ-аватар умершего родственника можно создать в мобильном приложении
Презентационное видео, опубликованное соучредителем компании Калумом Уорти, быстро набрало популярность в соцсети X, где его просмотрели более 36 миллионов раз.
Отмечается, что для создания ШИ-аватара нужно отсканировать человека с помощью камеры смартфона. После настройки можно разговаривать с двойником: HoloAvatar имитирует человеческое общение голосом, мимикой и жестами.
Приложение доступно в App Store под названием HoloAvatar. По информации компании, созданные образы "выглядят и говорят как вы, а также могут воспроизводить воспоминания". Уорти заявил, что платформа формирует "живой архив человечества" и призвал пользователей опробовать бета-версию. Разработчики также сообщили, что версия для Android появится в ближайшее время.
What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R— Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025
Появление сервиса вызвало активные дискуссии. Часть комментаторов в соцсетях назвала технологию "пугающей" и "неприемлемой" и называет разработчика "психопатом". Приложение часто сравнивают с эпизодом "Я скоро вернусь" сериала "Черное зеркало", где скорбная женщина использует ИИ-копию своего умершего партнера. Другие комментаторы считают, что программа может искажать процесс переживания утраты.
