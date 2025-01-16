Молодіжна збірна України з хокею виграла четвертий матч на ЧС-2025

16 січня збірна України U-20 провела свій четвертий матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

Молодіжна збірна України з хокею виграла матч ЧС-2025

Наша команда з рахунком 5:2 переграла однолітків з Південної Кореї.

Після цієї перемоги, яка стала четвертою поспіль, наша команда одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 12 очок в активі.

У паралельному матчі Японія перемогла Італію і з 9-ма балами піднялася на другий рядок.

Якраз наступний і завершальний матч першості Україна зіграє проти Японії, з якою побореться за право підвищитись у класі. Поєдинок відбудеться 17 січня о 12:30 за київським часом. Поширити

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B

4 тур, 16 січня

Україна — Південна Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 — 01:25 Байда, 1:1 — 05:26 Лім Санг, 2:1 — 14:31 Миронов, 2:2 — 17:13 Хвон, 3:2 — 18:54 Шульга, 4:2 — 32:47 Іващенко, 5:2 — 45:37 Койда

Нагадаємо, у попередньому матчі збірна України перемогла команду Італії.

Молодіжна збірна України з хокею перемогла команду Естонії

"Синьо-жовті" обіграли Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:1.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B

1 тур, 11 січня

Естонія — Україна 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)