Молодіжна збірна України з хокею виграла четвертий матч на ЧС-2025

16 січня збірна України U-20 провела свій четвертий матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ.
Головні тези:
- Українська молодіжна збірна з хокею перемогла Південну Корею з рахунком 5:2 на ЧС-2025.
- Після чотирьох перемог поспіль українці очолюють турнірну таблицю з 12 очками.
- Наступний матч збірної України проти Японії визначить її подальшу долю на чемпіонаті.
- Україна розгромила команду Естонії з рахунком 8:1 в попередній грі.
- Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B підкреслює успішність та перспективи українського хокею.
Молодіжна збірна України з хокею виграла матч ЧС-2025
Наша команда з рахунком 5:2 переграла однолітків з Південної Кореї.
Після цієї перемоги, яка стала четвертою поспіль, наша команда одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 12 очок в активі.
У паралельному матчі Японія перемогла Італію і з 9-ма балами піднялася на другий рядок.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B
4 тур, 16 січня
Україна — Південна Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 — 01:25 Байда, 1:1 — 05:26 Лім Санг, 2:1 — 14:31 Миронов, 2:2 — 17:13 Хвон, 3:2 — 18:54 Шульга, 4:2 — 32:47 Іващенко, 5:2 — 45:37 Койда
Нагадаємо, у попередньому матчі збірна України перемогла команду Італії.
Молодіжна збірна України з хокею перемогла команду Естонії
"Синьо-жовті" обіграли Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:1.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B
1 тур, 11 січня
Естонія — Україна 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
Шайби: 04:22 Куліков (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Євтехов — 0:3, 30:09 Куліков — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0:5, 40:40 Косарєв (Євтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куліков (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8
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