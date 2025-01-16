Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла четвертый матч на ЧМ-2025
Категория
Спорт
Дата публикации

Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла четвертый матч на ЧМ-2025

Хоккей
Читати українською
Источник:  Champion

16 января сборная Украины U-20 провела свой четвертый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ИС.

Главные тезисы

  • Молодежная сборная Украины по хоккею победила Южную Корею со счетом 5:2 на ЧМ-2025, став лидером турнирной таблицы с 12 очками.
  • Следующий матч сборной Украины против Японии будет решающим для дальнейшей участи команды на чемпионате.
  • Успех украинских хоккеистов подчеркивает возможности и перспективы развития хоккея в стране.
  • Ранее украинская сборная разгромила команду Эстонии со счетом 8:1 в предыдущем матче.
  • Матч Украина - Япония, который состоится 17 января, определит судьбу участников их выступлений в Дивизионе ИС молодежного чемпионата мира по хоккею.

Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла матч ЧМ-2025

Наша команда со счетом 5:2 обыграла сверстников из Южной Кореи.

После этой победы, ставшей четвертой подряд, наша команда единолично возглавляет турнирную таблицу, имея 12 очков в активе.

В параллельном матче Япония победила Италию и с 9 баллами поднялась на вторую строчку.

Как раз следующий и завершающий матч первенства Украина сыграет против Японии, с которой сразится за право повыситься в классе. Поединок состоится 17 января в 12.30 по киевскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 — Дивизион 1B

4 тур, 16 января

Украина — Южная Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — 01:25 Байда, 1:1 — 05:26 Лим Санг, 2:1 — 14:31 Миронов, 2:2 — 17:13 Хвон, 3:2 — 18:54 Лев, 4: 2 — 32:47 Иващенко, 5:2 — 45:37 Койда

Напомним, в предварительном матче сборная Украины победила команду Италии.

Молодежная сборная Украины по хоккею победила команду Эстонии

"Сине-желтые" обыграли Эстонию, поединок завершился со счетом 8:1.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 — Дивизион 1B

1 тур, 11 января

Эстония — Украина 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Шайбы: 04:22 Куликов (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Евтехов — 0:3, 30:09 Куликов — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0 :5, 40:40 Косарев (Евтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куликов (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Украинская ночь" на хоккейном поле: в Канаде прошла зрелищная игра в вышиванках
"Украинская ночь" на хоккейном поле: в Канаде прошла зрелищная игра в вышиванках
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
У главного тренера хоккейной команды Украины Шахрайчука есть российский паспорт — СБУ
У главного тренера хоккейной команды Украины Шахрайчука есть российский паспорт — СБУ
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Хоккейная сборная Украины определилась с составом на ЧМ-2024. Кто будет играть
хокей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?