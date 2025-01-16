Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла четвертый матч на ЧМ-2025

16 января сборная Украины U-20 провела свой четвертый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ИС.
Главные тезисы
- Молодежная сборная Украины по хоккею победила Южную Корею со счетом 5:2 на ЧМ-2025, став лидером турнирной таблицы с 12 очками.
- Следующий матч сборной Украины против Японии будет решающим для дальнейшей участи команды на чемпионате.
- Успех украинских хоккеистов подчеркивает возможности и перспективы развития хоккея в стране.
- Ранее украинская сборная разгромила команду Эстонии со счетом 8:1 в предыдущем матче.
- Матч Украина - Япония, который состоится 17 января, определит судьбу участников их выступлений в Дивизионе ИС молодежного чемпионата мира по хоккею.
Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла матч ЧМ-2025
Наша команда со счетом 5:2 обыграла сверстников из Южной Кореи.
После этой победы, ставшей четвертой подряд, наша команда единолично возглавляет турнирную таблицу, имея 12 очков в активе.
В параллельном матче Япония победила Италию и с 9 баллами поднялась на вторую строчку.
Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 — Дивизион 1B
4 тур, 16 января
Украина — Южная Корея 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 — 01:25 Байда, 1:1 — 05:26 Лим Санг, 2:1 — 14:31 Миронов, 2:2 — 17:13 Хвон, 3:2 — 18:54 Лев, 4: 2 — 32:47 Иващенко, 5:2 — 45:37 Койда
Напомним, в предварительном матче сборная Украины победила команду Италии.
Молодежная сборная Украины по хоккею победила команду Эстонии
"Сине-желтые" обыграли Эстонию, поединок завершился со счетом 8:1.
Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 — Дивизион 1B
1 тур, 11 января
Эстония — Украина 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
Шайбы: 04:22 Куликов (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Евтехов — 0:3, 30:09 Куликов — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0 :5, 40:40 Косарев (Евтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куликов (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8
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