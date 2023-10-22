Морпіхи США встановили гранатомет на робособаку — відео

Морські піхотинці США нещодавно випробували робота-собаку, який може переносити тренувальну версію піхотної протиброньової ракетної установки M72.

Що відомо про робособаку

Члени Групи тактичного навчання та контролю за тренуваннями морської піхоти, що базується у Каліфорнії, випробували робота-собаку ще у вересні.

За даними видання The War Zone, деталі про робота-собаку Корпусу морської піхоти та його можливості обмежені.

Проте видання пише, що, зважаючи на фото та відео, роботом є китайський Unitree Go1, який легко доступний для покупки в Інтернеті.

Unitree пропонує базову модель Go1 Air за 2700 доларів і Go1 Pro, який, за його словами, має більш потужні датчики, які він використовує для загального руху та розпізнавання об’єктів, за 3500 доларів.

Морські піхотинці називають конструкцію, випробувану минулого місяця, «роботоподібним козлом», а не набагато більш поширеним описом робота-собаки. Незрозуміло, чому морські піхотинці обрали саме цей термін. Одним з пояснень може бути те, що це якимось чином пов’язано з назвою Go1 (Goat з англійської - козел). Поширити

Як до робота прикріпили гранатомет

На спину робота-собаки прикріпили кріплення, призначене для утримання та стрільби з ракетної установки серії M72, а також камеру GoPro.

У різних точках встановлені рейки, які можна використовувати для встановлення додаткових камер, лазерів наведення та інших аксесуарів.

Хоча робот-собака Корпусу морської піхоти може бути лише перевіреною конструкцією, потенційна цінність такої озброєної системи очевидна, - пише видання. Поширити

Перший лейтенант Корпусу морської піхоти Аарон Сафаді каже, що морський піхотинець міг перебувати під прикриттям і маніпулювати зброєю з безпечного місця, поки вона могла б рухатися вперед.

Озброєний ракетною установкою або іншими видами зброї, включаючи стрілецьку зброю, чотириногий робот також може бути використаний для розвідки та негайного ураження будь-якої загрози, яку він знайде.