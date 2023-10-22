Морпехи США установили гранатомет на робособаку — видео

Морские пехотинцы США недавно опробовали робота-собаку, который может переносить тренировочную версию пехотной противоброневой ракетной установки M72.

Что известно о робособаке

Члены Группы тактического обучения и контроля за тренировками базирующейся в Калифорнии морской пехоты опробовали робота-собаку еще в сентябре.

По данным издания The War Zone, детали о работе-собаке Корпуса морской пехоты и его возможностях ограничены.

Однако издание пишет, что, учитывая фото и видео, роботом является китайский Unitree Go1, который легко доступен для покупки в Интернете.

Unitree предлагает базовую модель Go1 Air за 2700 долларов и Go1 Pro, который, по его словам, имеет более мощные датчики, используемые для общего движения и распознавания объектов, за 3500 долларов.

Морские пехотинцы называют конструкцию, испытанную в прошлом месяце, «роботообразным козлом», а не гораздо более распространенным описанием робота-собаки. Непонятно, почему морские пехотинцы избрали именно этот термин. Одним из объяснений может быть то, что это каким-то образом связано с названием Go1 (Goat с английского – козел). Поделиться

Как к роботу прикрепили гранатомет

На спину робота-собаки прикрепили крепеж, предназначенный для удержания и стрельбы из ракетной установки серии M72, а также камеру GoPro.

В разных точках установлены рельсы, которые можно использовать для установки дополнительных камер, лазеров наводки и других аксессуаров.

Хотя робот-собака Корпуса морской пехоты может быть только проверенной конструкцией, потенциальная ценность такой вооруженной системы очевидна, - пишет издание. Поделиться

Первый лейтенант Корпуса морской пехоты Аарон Сафади говорит, что морской пехотинец может находиться под прикрытием и манипулировать оружием из безопасного места, пока оно могло бы двигаться вперед.

Вооруженный ракетной установкой или другими видами оружия, включая стрелковое оружие, четвероногий робот также может быть использован для разведки и немедленного поражения какой-либо угрозы, которую он найдет.