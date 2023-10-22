Морпехи США установили гранатомет на робособаку — видео

Морские пехотинцы США недавно опробовали робота-собаку, который может переносить тренировочную версию пехотной противоброневой ракетной установки M72.
Что известно о робособаке
Члены Группы тактического обучения и контроля за тренировками базирующейся в Калифорнии морской пехоты опробовали робота-собаку еще в сентябре.
По данным издания The War Zone, детали о работе-собаке Корпуса морской пехоты и его возможностях ограничены.
Однако издание пишет, что, учитывая фото и видео, роботом является китайский Unitree Go1, который легко доступен для покупки в Интернете.
Unitree предлагает базовую модель Go1 Air за 2700 долларов и Go1 Pro, который, по его словам, имеет более мощные датчики, используемые для общего движения и распознавания объектов, за 3500 долларов.
Как к роботу прикрепили гранатомет
На спину робота-собаки прикрепили крепеж, предназначенный для удержания и стрельбы из ракетной установки серии M72, а также камеру GoPro.
В разных точках установлены рельсы, которые можно использовать для установки дополнительных камер, лазеров наводки и других аксессуаров.
Первый лейтенант Корпуса морской пехоты Аарон Сафади говорит, что морской пехотинец может находиться под прикрытием и манипулировать оружием из безопасного места, пока оно могло бы двигаться вперед.
Вооруженный ракетной установкой или другими видами оружия, включая стрелковое оружие, четвероногий робот также может быть использован для разведки и немедленного поражения какой-либо угрозы, которую он найдет.
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