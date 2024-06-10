Мустафа Найєм йде з посади голови Держагенства відновлення — причина

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Головні тези:
- Мустафа Найєм заявив про звільнення з посади голови Держагенства відновлення через системні перешкоджання, що ускладнюють виконання його обов'язків.
- Найєм підкреслив, що Агентству було скасовано бюджет на проєкти з відновлення та обмежено зарплату, але не дозволив цьому вплинути на реалізацію важливих проєктів.
- Попри складнощі, команда Агентства відновлення продовжує працювати у штатному режимі, а Найєм закликав до перевірки законності прийнятих рішень.
Найєм пояснив, чому йде з посади голови Агентства відновлення
Найєм стверджує, що Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, «почали кошмарити бюрократією», коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджували в уряді місяцями, а також «суттєво обрізали заробітну плату».
Посадовець стверджує, що, попри всі ці перепони, за весь час великої війни Агентство відновлення не провалило і не зупинило жодного проєкту, військового вантажу чи евакуаційного маршруту.
Крім того, перед звільненням він звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів "з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством".
Що відомо про Мустафу Найєма
Мустафа Найєм народний депутат Верховної Ради 8 скликання. З 2006 до 2014 року працював кореспондентом та автором журналістських розслідувань в "Українській правді", вів там свій блог. До того працював кореспондентом у газеті "Комерсант" та ІА "Контекст медіа".
У 2013-2014 роках був одним із засновників та журналістом "Громадського телебачення". Був членом правління партії "ДемАльянс". У листопаді того ж року Найєм вже вийшов із керівництва партії. З 2019 року працював заступником генерального директора в "Укроборонпромі", у 2021 році заявив, що його скоротили з посади. Був заступником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
У 2023 році Найєма призначили головою Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
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