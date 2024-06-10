Мустафа Найєм йде з посади голови Держагенства відновлення — причина

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найєм пояснив, чому йде з посади голови Агентства відновлення

Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Мустафа Найєм

Найєм стверджує, що Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг, «почали кошмарити бюрократією», коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджували в уряді місяцями, а також «суттєво обрізали заробітну плату».

Посадовець стверджує, що, попри всі ці перепони, за весь час великої війни Агентство відновлення не провалило і не зупинило жодного проєкту, військового вантажу чи евакуаційного маршруту.

Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення Урядом про моє звільнення і передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі, — наголосив Найєм. Поширити

Крім того, перед звільненням він звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів "з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством".

Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі, — підсумував Найєм. Поширити

Що відомо про Мустафу Найєма

Мустафа Найєм народний депутат Верховної Ради 8 скликання. З 2006 до 2014 року працював кореспондентом та автором журналістських розслідувань в "Українській правді", вів там свій блог. До того працював кореспондентом у газеті "Комерсант" та ІА "Контекст медіа".

У 2013-2014 роках був одним із засновників та журналістом "Громадського телебачення". Був членом правління партії "ДемАльянс". У листопаді того ж року Найєм вже вийшов із керівництва партії. З 2019 року працював заступником генерального директора в "Укроборонпромі", у 2021 році заявив, що його скоротили з посади. Був заступником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

У 2023 році Найєма призначили головою Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.