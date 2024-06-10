Мустафа Найем уходит с поста председателя Госагенства восстановления — причина
Категория
Украина
Дата публикации

Мустафа Найем уходит с поста председателя Госагенства восстановления — причина

Мустафа Найем
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Источник:  online.ua

Мустафа Найем написал заявление об освобождении от должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Главные тезисы

  • Мустафа Найем покидает пост председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины из-за системных препятствий, мешающих эффективно выполнять свои обязанности.
  • Найем утверждает, что бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог был полностью отменён, а также жалуется на бюрократию и сокращение заработной платы.
  • Не смотря на сложности, Агентство восстановления под управлением Найема не провалило ни одного проекта во время войны.

Найем объяснил, почему уходит с должности главы Агентства восстановления

Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия.

Мустафа Найем

Мустафа Найем

Найем утверждает, что Агентству полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог, "начали кошмарить бюрократией", когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывали в правительстве месяцами, а также "существенно обрезали заработную плату".

Чиновник утверждает, что, несмотря на все эти преграды, за все время войны Агентство восстановления не провалило и не остановило ни одного проекта, военного груза или эвакуационного маршрута.

Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения Правительством о моем увольнении и передам дела преемникам. Готов сделать все от меня зависящее, чтобы Агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов. Пока вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме, — отметил Найем.

Кроме того, перед увольнением он обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам "с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством".

Пока вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме, — подытожил Найем.

Что известно о Мустафе Найеме

Мустафа Найем народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. С 2006 по 2014 год работал корреспондентом и автором журналистских расследований в "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант" и ИА "Контекст медиа".

В 2013-2014 годах являлся одним из основателей и журналистом "Общественного телевидения". Являлся членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре того же года Найем вышел из руководства партии. С 2019 года работал заместителем генерального директора в Укроборонпроме, в 2021 году заявил, что его сократили с должности. Являлся заместителем бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В 2023 году Найем был назначен главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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