Мустафа Найем уходит с поста председателя Госагенства восстановления — причина

Мустафа Найем написал заявление об освобождении от должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Главные тезисы
- Мустафа Найем покидает пост председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины из-за системных препятствий, мешающих эффективно выполнять свои обязанности.
- Найем утверждает, что бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог был полностью отменён, а также жалуется на бюрократию и сокращение заработной платы.
- Не смотря на сложности, Агентство восстановления под управлением Найема не провалило ни одного проекта во время войны.
Найем объяснил, почему уходит с должности главы Агентства восстановления
Найем утверждает, что Агентству полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог, "начали кошмарить бюрократией", когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывали в правительстве месяцами, а также "существенно обрезали заработную плату".
Чиновник утверждает, что, несмотря на все эти преграды, за все время войны Агентство восстановления не провалило и не остановило ни одного проекта, военного груза или эвакуационного маршрута.
Кроме того, перед увольнением он обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам "с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством".
Что известно о Мустафе Найеме
Мустафа Найем народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. С 2006 по 2014 год работал корреспондентом и автором журналистских расследований в "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант" и ИА "Контекст медиа".
В 2013-2014 годах являлся одним из основателей и журналистом "Общественного телевидения". Являлся членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре того же года Найем вышел из руководства партии. С 2019 года работал заместителем генерального директора в Укроборонпроме, в 2021 году заявил, что его сократили с должности. Являлся заместителем бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
В 2023 году Найем был назначен главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-