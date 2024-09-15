Подружжя музикантів з Канади взялj з притулку цуценя, якому дали ім'я Біллі і розвили в пса любов до класичної музики.

Що відомо про незвичайну любов пса Біллі до класичної музики

Зазначається, що 33-річний скрипаль і альтист Люціан Барз і 27-річна піаністка Тереза Боуз взяли Біллі ще цуценям з одного з притулків у Техасі у 2022 році.

Після того, як цуценя привезли до Канади, виявилось, що Біллі має прихильність до прослуховування класичної музики.

Зокрема, пес виявився надзвичайно чутливим до мелодій. Тереза Боуз стала часто виконувати вдома класичні музикальні твори.

Це така "пожива для душі" — просто бачити як тварина насолоджується музикою. Для нас це нагадування про те, що музика — універсальна мова, — пояснює Люціан Барз. Поширити

#classicalmusic #violin #fluentpet #rescuedog ♬ original sound — Billy @billy.the.talking.puppy Due to Billy’s constant requests for live music, we were forced to call in reinforcements to keep him entertained. We invited our dear friend, @estiehwang to play violin for him and he LOVED it! 🤩🥰 (as did we!!) I guess we’ll have to start a private recital series for Billy. Esther is playing an excerpt of Meditation from Thais by Massenet. #spoileddog

За його словами, його не здивувала реакція Біллі на виконання класичних музикальних творів.

Зокрема, музикант зазначає, що переконався у прихильності тварин до прослуховування музики ще тоді, коли грав на скрипці для корів.

Однією з перших, хто заграв для пса Біллі, була подруга пари музикантів 29-річна Естер Хван, яка є концертмейстером Ванкуверського оркестру.

Я грала для нього так, ніби виступала перед живою аудиторією — з такою ж якістю і подачею. Я була дуже зворушена, коли вперше виступала перед ним, а він був дуже спокійний і просто слухав із заплющеними очима. Біллі залучає нову аудиторію до класичної музики, а це саме те, що потрібно індустрії. Класична музика може бути дуже нішевою, але Біллі запрошує нових слухачів, і це дуже зворушливо, — розповідає Естер Хван. Поширити

Як Біллі відреагував на репетицію оркестру у Ванкувері

Під час репетиції диригент Ванкуверського міського оркестру Кен Хсіе вирішив виконати Симфонію №4 Шумана.

На його подив, Біллі спокійно відреагував на виконання і шановливо слухав композицію.

#ilovevmo #classicalmusic #spoileddog #musicaldog #rescuedog #orchestra ♬ original sound — Billy @billy.the.talking.puppy Billy’s 1st time hearing a live orchestra!! 🤩🎶 He was honoured to be invited to listen to the Vancouver Metropolitan Orchestra’s first rehearsal for their upcoming concert. Billy had an amazing time, and his musical expectations are higher than ever now! In this clip, they’re rehearsing the first movement of Schumann’s Symphony No. 4 in D minor. If you’re in Vancouver BC, check out VMO’s upcoming concert: Friday September 6th at 7:30pm, Orpheum Theatre! Billy highly recommends it! 🎻 #vmocanada