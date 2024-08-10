МЗС України вимагає скасувати концерт путіністки Нетребко у Римі

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка активно підтримує нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, планує виступ у столиці Італії. Україна закликає скасувати концерт.

Україна вимагає заборонити Нетребко виступати у Римі

МЗС поширило відео платформи United24, на якому пояснили, чому потрібно скасувати заплановану програму Нетребко.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Twitter (X).

У ролику показали, як російська оперна діва підтримувала Путіна та кремлівський режим. Зокрема, вона підтримала окупацію Криму і у 2014 році передала гроші для Донецького оперного театру Олегу Царьову, який тоді називав себе "спікером парламенту Новоросії".

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 10, 2024

Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії? Поширити

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти низки російських артистів, які підтримують путінський режим. У санкційному списку була й Анна Нетребко.

Також під санкції потрапили співачка та актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, співачки Лариса Доліна, Лоліта Мілявська, Аніта Цой, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.

У Німеччині пройшла акція протесту проти виступу путіністки Нетребко

За даними місцевої поліції, мітинг розпочався близько 17:00 за місцевим часом та пройшов мирно й без інцидентів.

Нетребко, оперну співачку, яка має російське та австрійське громадянство, вже критикували за її ймовірну близькість до російського диктатора Володимира Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

У виданні зауважили, що концерти за участю Нетребко останнім часом скасовують у багатьох західних країнах.