МИД Украины требует отменить концерт путинистки Нетребко в Риме
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Культура
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МИД Украины требует отменить концерт путинистки Нетребко в Риме

МИД Украины
Нетребко
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Российская оперная певица Анна Нетребко, активно поддерживающая нелегитимного президента России Владимира Путина, планирует выступление в столице Италии. Украина призывает упразднить концерт.

Главные тезисы

  • МИД Украины требует отменить концерт Анны Нетребко в Риме из-за ее поддержки Владимира Путина.
  • Украина призывает запретить Нетребко выступать на европейских сценах из-за ее поддержки действий России в оккупированном Крыму и на Донбассе.
  • Санкции против артистов, поддерживающих путинский режим, вводятся не только Украиной, но и другими странами.
  • Акции протестов и отмена концертов Нетребко в Европе продолжаются.
  • Нетребко уже критиковали за близость к российскому диктатору после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Украина требует запретить Нетребко выступать в Риме

МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно упразднить запланированную программу Нетребко.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).

В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".

Многолетняя поддержка этой артисткой Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями личности, которая является соучастницей преступлений России?

Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.

Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.

В Германии прошла акция протеста против выступления путинистки Нетребко

По данным местной полиции, митинг начался около 17.00 по местному времени и прошел мирно и без инцидентов.

Нетребко, оперную певицу, обладающую российским и австрийским гражданством, уже критиковали за ее вероятную близость к российскому диктатору Владимиру Путину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В издании отметили, что концерты с участием Нетребко в последнее время отменяются во многих западных странах.

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