МИД Украины требует отменить концерт путинистки Нетребко в Риме

Российская оперная певица Анна Нетребко, активно поддерживающая нелегитимного президента России Владимира Путина, планирует выступление в столице Италии. Украина призывает упразднить концерт.
Главные тезисы
- МИД Украины требует отменить концерт Анны Нетребко в Риме из-за ее поддержки Владимира Путина.
- Украина призывает запретить Нетребко выступать на европейских сценах из-за ее поддержки действий России в оккупированном Крыму и на Донбассе.
- Санкции против артистов, поддерживающих путинский режим, вводятся не только Украиной, но и другими странами.
- Акции протестов и отмена концертов Нетребко в Европе продолжаются.
- Нетребко уже критиковали за близость к российскому диктатору после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Украина требует запретить Нетребко выступать в Риме
МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно упразднить запланированную программу Нетребко.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).
В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".
Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 10, 2024
The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.
How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?
📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr
Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.
Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.
В Германии прошла акция протеста против выступления путинистки Нетребко
По данным местной полиции, митинг начался около 17.00 по местному времени и прошел мирно и без инцидентов.
Нетребко, оперную певицу, обладающую российским и австрийским гражданством, уже критиковали за ее вероятную близость к российскому диктатору Владимиру Путину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
В издании отметили, что концерты с участием Нетребко в последнее время отменяются во многих западных странах.
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