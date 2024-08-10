МИД Украины требует отменить концерт путинистки Нетребко в Риме

Украина требует запретить Нетребко выступать в Риме

МИД распространил видео платформы United24, на котором объяснили, почему нужно упразднить запланированную программу Нетребко.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter (X).

В ролике показали, как российская оперная дева поддерживала Путина и кремлевский режим. В частности, она поддержала оккупацию Крыма и в 2014 году передала деньги для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, тогда называвшему себя "спикером парламента Новороссии".

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 10, 2024

Многолетняя поддержка этой артисткой Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями личности, которая является соучастницей преступлений России? Поделиться

Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских артистов, поддерживающих путинский режим. В санкционном списке была и Анна Нетребко.

Также под санкции попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певицы Лариса Долина, Лолита Милявская, Анита Цой, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян.

В Германии прошла акция протеста против выступления путинистки Нетребко

По данным местной полиции, митинг начался около 17.00 по местному времени и прошел мирно и без инцидентов.

Нетребко, оперную певицу, обладающую российским и австрийским гражданством, уже критиковали за ее вероятную близость к российскому диктатору Владимиру Путину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В издании отметили, что концерты с участием Нетребко в последнее время отменяются во многих западных странах.