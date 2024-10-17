На межі катастрофи. Людство вивело з рівноваги глобальний колообіг води

Людина порушила глобальний колообіг води, спричинивши велику водну катастрофу. Вона може створити хаос в економіці та загрожувати виробництву продуктів.

На людство очікує водна катастрофа

Про це йдеться у звіті Глобальної комісії з економіки води.

Десятиліття деструктивного землекористування та неправильного управління водними ресурсами, загострення кліматичної кризи створили "безпрецедентний стрес" для глобального колообігу води. Поширити

Колообіг води є частиною складної системи, за допомогою якої вода рухається навколо Землі. Вода випаровується з землі та підіймається в атмосферу, утворюючи великі потоки водяної пари, які можуть долати великі відстані, перш ніж охолонуть, конденсуються і, зрештою, знову випадуть на землю у вигляді дощу чи снігу.

Вперше в історії людства ми виводимо глобальний колообіг води з рівноваги. На опади, як джерело прісної води, більше не можна покладатися, – сказав Йохан Рокстрьом, співголова Глобальної комісії з економіки води та автор звіту.

Пересохла річка

Порушення колообігу води вже спричинили чимало лиха: майже 3 мільярди людей зіткнулися з нестачею води, посіви всихають, а міста страждають від повеней.

Без термінових дій наслідки будуть ще більш катастрофічними. Водна криза загрожує більш ніж 50% світового виробництва продовольства та ризикує скоротити ВВП країн у середньому на 8% до 2050 року. В країнах з низьким рівнем доходу очікуються значно більші втрати – до 15%. Поширити

У звіті розрізняють два види води:блакитну – ту, що є в озерах, річках і водоносних горизонтах;зелену – вологу, що зберігається в ґрунтах і рослинах.

Запаси зеленої води довгий час не враховували, однак у звіті йдеться, що вони так само важливі для колообігу води – вони повертаються в атмосферу, коли рослини виділяють водяну пару, створюючи приблизно половину всіх опадів на суші.

Збої в колообігу води "глибоко переплетені" зі зміною клімату, йдеться у звіті. Стабільне постачання зеленої води є життєво важливим для підтримки рослинності, яка може накопичувати вуглець, що нагріває планету.

Але шкода, яку завдає людина, зокрема знищення водно-болотних угідь і лісів, виснажує ці поглиначі вуглецю та прискорює глобальне потепління.

Водночас спека, викликана зміною клімату, висушує ландшафти, зменшує вологість і збільшує ризик виникнення пожеж.

Звіт малює похмуру картину спричиненого людиною порушення глобального колообігу води – найціннішого природного ресурсу, який, зрештою, забезпечує нас засобами для існування, – каже Річард Аллан, професор кліматології з Редінгського університету (Англія). Поширити

Як запобігти водній катастрофі

Із кризою можна впоратися лише шляхом кращого управління природними ресурсами та масштабного скорочення забруднення планети, яке нагрівається, сказав він CNN.

Автори доповіді кажуть, що світові уряди повинні визнати колообіг води "загальним благом" і розв'язувати проблему колективно. Країни залежать одна від одної не лише через озера та річки, які перетинають кордони, а й через воду в атмосфері, яка може долати величезні відстані. Тобто рішення, ухвалені в одній країні, можуть впливати на кількість опадів в іншій.

У звіті закликають до "фундаментальної зміни місця води в економіці". Зокрема йдеться про підвищення цін на воду, щоб перешкоджати марнотратству та тенденції до вирощування спраглих до води культур у регіонах, де її бракує.

Раніше Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зазначила, що у 2023 році річки висихали з найбільшою швидкістю за три десятиліття. Понад 50% водозбірних басейнів світових річок переживали аномальні умови – більшість із них зазнавали дефіциту. Поширити

Що відомо про загрозу дефіциту питної води у Європі

Фахівці з Європейського агентства з охорони навколишнього природного середовища б'ють на сполох, оскільки лише третина води у поверхневих водоймах на території європейських країн відповідає екологічним стандартам.

Зазначається, що у звіті, оприлюдненому Агентством 15 жовтня, зазначається, що ключовими проблемами залишається забруднення навколишнього середовища, занепад екосистем, зміни клімату та надмірне використання прісної води.

Підкреслюється, що у сумі ці фактори дуже сильно впливають на втрату прісноводних ресурсів на території Європи.