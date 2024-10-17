На межі катастрофи. Людство вивело з рівноваги глобальний колообіг води

Людина порушила глобальний колообіг води, спричинивши велику водну катастрофу. Вона може створити хаос в економіці та загрожувати виробництву продуктів.
Головні тези:
- Людина порушила рівновагу глобального колообігу води, що призвело до серйозної водної кризи, з нестачею води для мільярдів людей та загрозою виробництву продовольства.
- Колообіг води є складною системою, руйнування якої призводить до кліматичної кризи, суші та повеней, які загрожують економіці та навколишньому середовищу.
- Невисокі ціни на воду, марнотратство та вирощування спраглих до води культур у регіонах, де води дефіцит, призводять до подальшого погіршення ситуації та загострення водної кризи.
- Проблему виведення з рівноваги глобального колообігу води можна вирішити лише шляхом кращого управління природними ресурсами та колективних зусиль світових урядів.
- Європа стикається з дефіцитом прісної води та забрудненням водойм, які спричиняють серйозні загрози для здоров'я людей та екології. Необхідно термінове прийняття заходів для захисту водних ресурсів.
На людство очікує водна катастрофа
Про це йдеться у звіті Глобальної комісії з економіки води.
Колообіг води є частиною складної системи, за допомогою якої вода рухається навколо Землі. Вода випаровується з землі та підіймається в атмосферу, утворюючи великі потоки водяної пари, які можуть долати великі відстані, перш ніж охолонуть, конденсуються і, зрештою, знову випадуть на землю у вигляді дощу чи снігу.
Вперше в історії людства ми виводимо глобальний колообіг води з рівноваги. На опади, як джерело прісної води, більше не можна покладатися, – сказав Йохан Рокстрьом, співголова Глобальної комісії з економіки води та автор звіту.
Порушення колообігу води вже спричинили чимало лиха: майже 3 мільярди людей зіткнулися з нестачею води, посіви всихають, а міста страждають від повеней.
У звіті розрізняють два види води:блакитну – ту, що є в озерах, річках і водоносних горизонтах;зелену – вологу, що зберігається в ґрунтах і рослинах.
Запаси зеленої води довгий час не враховували, однак у звіті йдеться, що вони так само важливі для колообігу води – вони повертаються в атмосферу, коли рослини виділяють водяну пару, створюючи приблизно половину всіх опадів на суші.
Збої в колообігу води "глибоко переплетені" зі зміною клімату, йдеться у звіті. Стабільне постачання зеленої води є життєво важливим для підтримки рослинності, яка може накопичувати вуглець, що нагріває планету.
Але шкода, яку завдає людина, зокрема знищення водно-болотних угідь і лісів, виснажує ці поглиначі вуглецю та прискорює глобальне потепління.
Водночас спека, викликана зміною клімату, висушує ландшафти, зменшує вологість і збільшує ризик виникнення пожеж.
Як запобігти водній катастрофі
Із кризою можна впоратися лише шляхом кращого управління природними ресурсами та масштабного скорочення забруднення планети, яке нагрівається, сказав він CNN.
Автори доповіді кажуть, що світові уряди повинні визнати колообіг води "загальним благом" і розв'язувати проблему колективно. Країни залежать одна від одної не лише через озера та річки, які перетинають кордони, а й через воду в атмосфері, яка може долати величезні відстані. Тобто рішення, ухвалені в одній країні, можуть впливати на кількість опадів в іншій.
У звіті закликають до "фундаментальної зміни місця води в економіці". Зокрема йдеться про підвищення цін на воду, щоб перешкоджати марнотратству та тенденції до вирощування спраглих до води культур у регіонах, де її бракує.
Що відомо про загрозу дефіциту питної води у Європі
Фахівці з Європейського агентства з охорони навколишнього природного середовища б'ють на сполох, оскільки лише третина води у поверхневих водоймах на території європейських країн відповідає екологічним стандартам.
Зазначається, що у звіті, оприлюдненому Агентством 15 жовтня, зазначається, що ключовими проблемами залишається забруднення навколишнього середовища, занепад екосистем, зміни клімату та надмірне використання прісної води.
Підкреслюється, що у сумі ці фактори дуже сильно впливають на втрату прісноводних ресурсів на території Європи.
Лише третина поверхневих вод у Європі відповідає екологічним стандартам.
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