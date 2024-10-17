На грани катастрофы. Человечество вывело из равновесия глобальный круговорот воды

Человек нарушил глобальный круговорот воды, повлекший за собой большую водную катастрофу. Она может создать хаос в экономике и угрожать производству продуктов.
Главные тезисы
- Нарушение глобального круговорота воды человеком привело к серьезному водному кризису и угрозам для экономики и производства продуктов.
- Колооборот воды является сложной системой, разрушение которой ведет к климатическому кризису, суше и наводнениям, угрожая экономике и окружающей среде.
- Решение проблемы водного кризиса возможно только через лучшее управление природными ресурсами и объединенные усилия мировых правительств.
- Эксперты предупреждают о серьезных последствиях водной катастрофы, включая угрозу для свыше 50% мирового производства продовольствия и сокращение ВВП стран на 8% к 2050 году.
- Необходимо срочное принятие мер по защите водных ресурсов, в том числе повышение цен на воду, чтобы препятствовать расточительности и выращиванию жаждущих к воде культур.
Человечество ожидает водная катастрофа
Об этом говорится в отчете Глобальной комиссии по экономике воды.
Круг воды является частью сложной системы, с помощью которой вода движется вокруг Земли. Вода улетучивается из земли и поднимается в атмосферу, образуя большие потоки водяного пара, которые могут преодолевать большие расстояния, прежде чем остынут, конденсируются и, наконец, снова выпадут на землю в виде дождя или снега.
Впервые в истории человечества мы выводим глобальный круговорот воды из равновесия. На осадки как источник пресной воды больше нельзя полагаться, — сказал Йохан Рокстрем, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике воды и автор отчета.
Нарушения круговорота воды уже повлекли немало бед: почти 3 миллиарда человек столкнулись с нехваткой воды, посевы усыхают, а города страдают от наводнений.
В отчете различают два вида воды: голубую — ту, что есть в озерах, реках и водоносных горизонтах; зеленую — влагу, которая хранится в почвах и растениях.
Запасы зеленой воды долгое время не учитывали, однако в отчете говорится, что они так же важны для круговорота воды — они возвращаются в атмосферу, когда растения выделяют водяной пар, создавая примерно половину всех осадков на суше.
Сбои в круговороте воды "глубоко переплетены" с изменением климата, говорится в отчете. Стабильная поставка зеленой воды является жизненно важной для поддержания растительности, которая может накапливать углерод, нагревающий планету.
Но вред, причиненный человеком, в том числе уничтожением водно-болотных угодий и лесов, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление.
В то же время, жара, вызванная изменением климата, высушивает ландшафты, уменьшает влажность и увеличивает риск возникновения пожаров.
Как предотвратить водную катастрофу
С кризисом можно справиться только путем лучшего управления природными ресурсами и масштабного сокращения нагреваемого загрязнения планеты, сказал он CNN.
Авторы доклада говорят, что мировые правительства должны признать круговорот воды "общим благом" и решать проблему коллективно. Страны зависят друг от друга не только через озера и реки, пересекающие границы, но и через воду в атмосфере, которая может преодолевать огромные расстояния. То есть, решения, принятые в одной стране, могут влиять на количество осадков в другой.
В отчете призывают к "фундаментальному изменению места воды в экономике". В частности, речь идет о повышении цен на воду, чтобы препятствовать расточительности и тенденциям к выращиванию жаждущих к воде культур в регионах, где ее не хватает.
Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе
Специалисты из Европейского агентства по охране окружающей природной среды бьют тревогу, поскольку только треть воды в поверхностных водоемах на территории европейских стран соответствует экологическим стандартам.
В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.
Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.
Только треть поверхностных вод в Европе отвечает экологическим стандартам.
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