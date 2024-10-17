На грани катастрофы. Человечество вывело из равновесия глобальный круговорот воды
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На грани катастрофы. Человечество вывело из равновесия глобальный круговорот воды

Речка
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Источник:  online.ua

Человек нарушил глобальный круговорот воды, повлекший за собой большую водную катастрофу. Она может создать хаос в экономике и угрожать производству продуктов.

Главные тезисы

  • Нарушение глобального круговорота воды человеком привело к серьезному водному кризису и угрозам для экономики и производства продуктов.
  • Колооборот воды является сложной системой, разрушение которой ведет к климатическому кризису, суше и наводнениям, угрожая экономике и окружающей среде.
  • Решение проблемы водного кризиса возможно только через лучшее управление природными ресурсами и объединенные усилия мировых правительств.
  • Эксперты предупреждают о серьезных последствиях водной катастрофы, включая угрозу для свыше 50% мирового производства продовольствия и сокращение ВВП стран на 8% к 2050 году.
  • Необходимо срочное принятие мер по защите водных ресурсов, в том числе повышение цен на воду, чтобы препятствовать расточительности и выращиванию жаждущих к воде культур.

Человечество ожидает водная катастрофа

Об этом говорится в отчете Глобальной комиссии по экономике воды.

Десятилетие деструктивного землепользования и неправильного управления водными ресурсами, обострение климатического кризиса создали "беспрецедентный стресс" для глобального круговорота воды.

Круг воды является частью сложной системы, с помощью которой вода движется вокруг Земли. Вода улетучивается из земли и поднимается в атмосферу, образуя большие потоки водяного пара, которые могут преодолевать большие расстояния, прежде чем остынут, конденсируются и, наконец, снова выпадут на землю в виде дождя или снега.

Впервые в истории человечества мы выводим глобальный круговорот воды из равновесия. На осадки как источник пресной воды больше нельзя полагаться, — сказал Йохан Рокстрем, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике воды и автор отчета.

Пересохшая река

Нарушения круговорота воды уже повлекли немало бед: почти 3 миллиарда человек столкнулись с нехваткой воды, посевы усыхают, а города страдают от наводнений.

Без срочных действий последствия будут еще более катастрофическими. Водный кризис грозит более 50% мирового производства продовольствия и рискует сократить ВВП стран в среднем на 8% к 2050 году. В странах с низким уровнем дохода ожидаются гораздо большие потери — до 15%.

В отчете различают два вида воды: голубую — ту, что есть в озерах, реках и водоносных горизонтах; зеленую — влагу, которая хранится в почвах и растениях.

Запасы зеленой воды долгое время не учитывали, однако в отчете говорится, что они так же важны для круговорота воды — они возвращаются в атмосферу, когда растения выделяют водяной пар, создавая примерно половину всех осадков на суше.

Сбои в круговороте воды "глубоко переплетены" с изменением климата, говорится в отчете. Стабильная поставка зеленой воды является жизненно важной для поддержания растительности, которая может накапливать углерод, нагревающий планету.

Но вред, причиненный человеком, в том числе уничтожением водно-болотных угодий и лесов, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление.

В то же время, жара, вызванная изменением климата, высушивает ландшафты, уменьшает влажность и увеличивает риск возникновения пожаров.

Отчет рисует мрачную картину вызванного человеком нарушения глобального круговорота воды — самого ценного природного ресурса, который в конечном итоге обеспечивает нас средствами к существованию, — говорит Ричард Аллан, профессор климатологии из Редингского университета (Англия).

Как предотвратить водную катастрофу

С кризисом можно справиться только путем лучшего управления природными ресурсами и масштабного сокращения нагреваемого загрязнения планеты, сказал он CNN.

Авторы доклада говорят, что мировые правительства должны признать круговорот воды "общим благом" и решать проблему коллективно. Страны зависят друг от друга не только через озера и реки, пересекающие границы, но и через воду в атмосфере, которая может преодолевать огромные расстояния. То есть, решения, принятые в одной стране, могут влиять на количество осадков в другой.

В отчете призывают к "фундаментальному изменению места воды в экономике". В частности, речь идет о повышении цен на воду, чтобы препятствовать расточительности и тенденциям к выращиванию жаждущих к воде культур в регионах, где ее не хватает.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отметила, что в 2023 году реки высыхали с наибольшей скоростью за три десятилетия. Более 50% водосборных бассейнов мировых рек переживали аномальные условия — большинство из них испытывали дефицит.

Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе

Специалисты из Европейского агентства по охране окружающей природной среды бьют тревогу, поскольку только треть воды в поверхностных водоемах на территории европейских стран соответствует экологическим стандартам.

В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.

Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.

Только треть поверхностных вод в Европе отвечает экологическим стандартам.

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