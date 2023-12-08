Нацбанк назвав ключове джерело зростання доходів українців

Національний банк України вирішив провести аналіз непрямих показників доходів населення. Як заявляє пресслужба регулятора, протягом останнього часу прибутки українських громадян зросли у реальному вимірі.

Яке головне джерело доходів українців

Як вдалося з’ясувати представникам регулятора, ключовим джерелом зростання доходів населення досі залишаються бюджетні виплати.

Що важливо розуміти, щоб оцінити реальний стан доходів українських громадян, команда Нацбанку враховує такі дані:

середня пенсія;

показник середньої заробітної плати;

який обліковується для розрахунку пенсії (дані ПФУ);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;

ЄСВ приватного сектору.

Окрім того, в нашій країні продовжують зростати зарплати у приватному секторі.

Згідно з даними НБУ, в ІІІ кварталі поточного року впав показник середньої заробітної плати, який обліковується для розрахунку пенсії, на 1 500 гривень до 14 518 гривень.

Варто також звернути увагу на те, що у жовтні споживча інфляція в Україні стрімко сповільнилася – до 5,3%. За оцінками НБУ, інфляція помірно знижувалася й у листопаді.

Що відомо про борги українців в Польщі

Згідно з даними Нацбанку, протягом перших десяти місяців 2023 року польські банки видали українським громадянам кредитів на суму 2,621 мільярда злотих.

Окрім того, наголошується, що загальний борговий баланс українців, за даними БІК, на кінець жовтня становив 7,942 мільярда злотих.

Також вдалося дізнатися, на що українці брали кредити у польських банках.

75% – на придбання нерухомості;

19% – кредити готівкою;

2% – кредити та карти на виплати.