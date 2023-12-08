Нацбанк назвал ключевой источник роста доходов украинцев
Категория
Экономика
Дата публикации

Нацбанк назвал ключевой источник роста доходов украинцев

НБУ
гривня
Читати українською

Национальный банк Украины решил провести анализ косвенных показателей доходов населения. Как заявляет пресс-служба регулятора, за последнее время доходы украинских граждан выросли в реальном измерении.

Какой главный источник доходов украинцев

Как удалось выяснить представителям регулятора, ключевым источником роста доходов населения по-прежнему остаются бюджетные выплаты.

Что важно понимать, чтобы оценить реальное состояние доходов украинских граждан, команда Нацбанка учитывает следующие данные:

  • средняя пенсия;

  • показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии (данные ПФУ);

  • единый социальный взнос (ЕСВ) общий;

  • ЕСВ частного сектора.

Кроме того, в нашей стране продолжают расти зарплаты в частном секторе.

Согласно данным НБУ, в ІІІ квартале текущего года упал показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, на 1500 гривен - до 14518 гривен.

Следует также обратить внимание на то, что в октябре потребительская инфляция в Украине стремительно замедлилась – до 5,3%. По оценкам НБУ, инфляция умеренно снижалась и в ноябре.

Что известно о долгах украинцев в Польше

Согласно данным Нацбанка, в течение первых десяти месяцев 2023 года польские банки выдали украинским гражданам кредиты на сумму 2,621 миллиарда злотых.

Кроме того, указано, что общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.

Также удалось узнать, на что украинцы принимали кредиты в польских банках.

75% – на приобретение недвижимости;

19% – кредиты наличными;

2% – кредиты и карты в рассрочку.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
НБУ отменяет фиксированный курс гривны — уже известна дата
НБУ отменяет фиксированный курс гривны — уже известна дата
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
НБУ анонсировал новое снижение учетной ставки
НБУ
гривня
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ограничения на продажу наличной валюты населению отменены — НБУ
НБУ
Банк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.