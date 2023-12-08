Нацбанк назвал ключевой источник роста доходов украинцев

Национальный банк Украины решил провести анализ косвенных показателей доходов населения. Как заявляет пресс-служба регулятора, за последнее время доходы украинских граждан выросли в реальном измерении.

Какой главный источник доходов украинцев

Как удалось выяснить представителям регулятора, ключевым источником роста доходов населения по-прежнему остаются бюджетные выплаты.

Что важно понимать, чтобы оценить реальное состояние доходов украинских граждан, команда Нацбанка учитывает следующие данные:

средняя пенсия;

показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии (данные ПФУ);

единый социальный взнос (ЕСВ) общий;

ЕСВ частного сектора.

Кроме того, в нашей стране продолжают расти зарплаты в частном секторе.

Согласно данным НБУ, в ІІІ квартале текущего года упал показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, на 1500 гривен - до 14518 гривен.

Следует также обратить внимание на то, что в октябре потребительская инфляция в Украине стремительно замедлилась – до 5,3%. По оценкам НБУ, инфляция умеренно снижалась и в ноябре.

Что известно о долгах украинцев в Польше

Согласно данным Нацбанка, в течение первых десяти месяцев 2023 года польские банки выдали украинским гражданам кредиты на сумму 2,621 миллиарда злотых.

Кроме того, указано, что общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.

Также удалось узнать, на что украинцы принимали кредиты в польских банках.

75% – на приобретение недвижимости;

19% – кредиты наличными;

2% – кредиты и карты в рассрочку.