Нацбанк назвал ключевой источник роста доходов украинцев

Национальный банк Украины решил провести анализ косвенных показателей доходов населения. Как заявляет пресс-служба регулятора, за последнее время доходы украинских граждан выросли в реальном измерении.
Какой главный источник доходов украинцев
Как удалось выяснить представителям регулятора, ключевым источником роста доходов населения по-прежнему остаются бюджетные выплаты.
Что важно понимать, чтобы оценить реальное состояние доходов украинских граждан, команда Нацбанка учитывает следующие данные:
средняя пенсия;
показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии (данные ПФУ);
единый социальный взнос (ЕСВ) общий;
ЕСВ частного сектора.
Кроме того, в нашей стране продолжают расти зарплаты в частном секторе.
Согласно данным НБУ, в ІІІ квартале текущего года упал показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, на 1500 гривен - до 14518 гривен.
Следует также обратить внимание на то, что в октябре потребительская инфляция в Украине стремительно замедлилась – до 5,3%. По оценкам НБУ, инфляция умеренно снижалась и в ноябре.
Что известно о долгах украинцев в Польше
Согласно данным Нацбанка, в течение первых десяти месяцев 2023 года польские банки выдали украинским гражданам кредиты на сумму 2,621 миллиарда злотых.
Кроме того, указано, что общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.
Также удалось узнать, на что украинцы принимали кредиты в польских банках.
75% – на приобретение недвижимости;
19% – кредиты наличными;
2% – кредиты и карты в рассрочку.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-