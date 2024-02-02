Навесні 2024 року очікується підвищення цін на нафту, що зумовить дещо швидше подорожчання пального цього року.

Зміни цін на пальне

Національний банк України в інфляційному звіті зазначає, що зниження світових цін на нафту в 2023 році сприяло сповільненню зростання цін на пальне.

За прогнозом НБУ, очікуване підвищення цін на нафту навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року — до 13,2%.

За словами НБУ, це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

Також в Україні підвищився попит на пальне. Це відбулося в контексті збільшення чистого попиту на іноземну валюту з листопада через попит на імпортовані продовольчі товари, пальне й окрему продукцію машинобудування й фармацевтичної промисловості.

Пальне для ЗСУ маркуватимуть кольорами

Дизельне пальне для Збройних сил червоним кольором, а бензин маркуватимуть зеленим.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу.

Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального.