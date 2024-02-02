Весной 2024 года ожидается повышение цен на нефть, что обусловит частично быстрое подорожание горючего в этом году.

Изменения цен на топливо

Национальный банк Украины в инфляционном отчете отмечает, что снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо.

По прогнозу НБУ, ожидаемое повышение цен на нефть весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание горючего в этом году — до 13,2%.

По словам НБУ, это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость горючего стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.

Также в Украине повысился спрос на топливо. Это произошло в контексте увеличения чистого спроса на иностранную валюту с ноября из-за спроса на импортируемые продовольственные товары, топливо и отдельную продукцию машиностроения и фармацевтической промышленности.

Топливо для ВСУ будут маркировать цветами

Дизельное топливо для Вооруженных сил красным цветом, а бензин будут маркировать зеленым.

Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи.

Кроме того, определенный цвет исключит злоупотребление на местах относительно смешений топлива.