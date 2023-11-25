Проблемы с поставками горючего "накрыли" Украину — в чем причина

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной привела к нехватке горючего.

Нехватка горючего: что известно

В Минагрополитики рассказали, что из-за ситуации на польско-украинской границе в Украине фиксируют проблемы со снабжением горючего.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

По словам Дмитрасевича, для экспорта зерна ситуация на границе не является критической, но в то же время есть проблема с поставкой топлива.

Из-за украинско-польских границ движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже нужно учитывать, – сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины. Поделиться

Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

Водители фур хотят эвакуироваться в Украину

В Украину хотят эвакуироваться около 20 водителей фур, застрявших в очереди с польской стороны границы из-за протеста польских перевозчиков. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

На сегодняшний день есть около 20 водителей, которые согласились и написали о том, что хотят поехать в Украину на определенный период времени, – сообщил Деркач. Поделиться

По словам представителя Мининфраструктуры, блокада границы наносит ущерб как Украине, так и Польше, и другим странам ЕС. Наша страна получает через Польшу 30% всего, что нужно для энергетического сектора страны.

Забастовки на границе между Польшей и Украиной

Ранее сообщалось, что польские перевозчики будут бастовать на границе. Причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В этой связи Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией.

В ГНСУ прокомментировали вероятную блокировку границы. Кроме того, Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украинско-польской границе.

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. В Мининфраструктуре заявили, что польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований.

По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Впоследствии также стало известно, что грузовики на въезд в Украину ожидают до 90 часов.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем. В то же время очереди из грузовых транспортных средств становятся все длиннее. Поэтому Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков и ожидает ответа с их стороны.

15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не дали результатов. Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власть не решит вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вишнее Немецкое - Ужгород".

Позже польские перевозчики пообещали усилить блокаду на границе с Украиной. Кроме того, таможенники начали фиксировать увеличение очередей грузовиков на словацком направлении.

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска через митинг перевозчиков. Кроме того, стало известно, что польские перевозчики не пропускают гуммопомощь и опасные грузы.

По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, польские перевозчики нарушают условия забастовки, что может помочь добиться ее отмены. В то же время украинская экономика за это время понесла убытки уже более чем на €400 млн.

Тем временем польские фермеры обещают продлить блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини" до января. Украина инициирует создание мониторинговой группы со стороны ЕС на границе, а также планирует эвакуацию украинских водителей.

Глава БФ "Новая страна", кандидат экономических наук Андрей Новак заявил, что из-за проблем со снабжением горючего из Польши, занимающей треть украинского рынка, цена на сжиженный газ увеличилась на 30%.