«Національний кешбек». В Україні розпочалося бета-тестування програми

У застосунку "Дія" 2 вересня запустили бета-тестування програми "Національний кешбек", яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.
Головні тези:
- Програма «Національний кешбек» дозволяє українцям отримувати 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.
- Максимальна сума компенсації на місяць становить 3000 грн, які надходять на картку щомісяця для використання на комунальні послуги, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок тощо.
- Програма доступна на 38 тис товарів українських виробників, включаючи продукти, ліки, одяг, побутову хімію та інші товари.
- Кешбек нараховується лише на безготівкові покупки, які фіксуються у фіскальному чеку та можуть бути використані для різних послуг та товарів.
- Повний запуск програми «Національний кешбек» планується після успішного завершення бета-тестування, що відкриває нові можливості для українських споживачів та виробників.
В Україні тестують програму “Національний кешбек”
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про особливості тестування “Національного кешбеку”.
Він нагадав, що за умовами програми максимальна сума компенсації на місяць становитиме 3 тис грн.
Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Їх можна витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або донатити на Сили оборони чи купувати військові облігації.
Для участі в програмі споживачам необхідно:
Відкрити спеціальний рахунок у банку (в його застосунку, на сайті або відділенні).
Оновити додаток "Дія" та обрати послугу "Національний кешбек".
Доєднати й активувати картку для нарахування кешбека.
Наразі кешбек доступний на 38 тис товарів локальних виробників, включно з продуктами, ліками, одяг, побутовою хімією, косметикою та іншими товарами українського виробництва.
Повний список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за посиланням. Список закладів торгівлі, де нараховують кешбек, оновлюється тут. Виробники та продавці українських товарів можуть долучитися до програми за посиланням.
Повний запуск програми "Національний кешбек" планується після успішного завершення бета-тестування.
В Україні стартує програма “Національний кешбек”
В Україні 2 вересня 2024 року офіційно запускається програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.
Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.
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