"Национальный кэшбек". В Украине началось бета-тестирование программы
Категория
Экономика
Дата публикации

"Национальный кэшбек". В Украине началось бета-тестирование программы

Михаил Федоров
Нацкэшбек
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В приложении "Дія" 2 сентября запустили бета-тестирование программы "Национальный Кэшбэк", которая позволит украинцам получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства.

Главные тезисы

  • Программа “Национальный Кэшбек” предлагает украинцам 10% компенсации за покупки украинского производства.
  • Максимальная сумма кэшбека в месяц — 3 тыс грн, доступна для оплаты коммунальных услуг и других услуг.
  • Участвуй в программе, открыв специальный счет в банке и подключив карту для начисления кэшбека на покупки локальных товаров.
  • Кэшбек начисляется только на безналичные покупки и доступен на широкий спектр украинских товаров.
  • Полный запуск программы планируется после успешного завершения бета-тестирования, открывая новые возможности для потребителей и производителей.

В Украине тестируют программу "Национальный кэшбек"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об особенностях тестирования "Национального кэшбека".

Он напомнил, что по условиям программы максимальная сумма компенсации в месяц составит 3 тыс. грн.

Средства будут поступать на карту ежемесячно. Их можно тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или донатить на силы обороны или покупать военные облигации.

Для участия в программе потребителям необходимо:

  • Открыть специальный счет в банке (в его приложении, на сайте или в отделении).

  • Обновить приложение "Дія" и выбрать услугу "Национальный кэшбек".

  • Подключить и активировать карту для начисления кэшбека.

Кэшбек доступен на 38 тыс товаров локальных производителей, включая продукты, лекарства, одежду, бытовую химию, косметику и другие товары украинского производства.

Полный список товаров, на которые начисляется кэшбэк, доступен по ссылке. Список торговых заведений, где насчитывают кэшбек, обновляется здесь. Производители и продавцы украинских товаров могут присоединиться к программе по ссылке.

Полный запуск программы "Национальный Кэшбэк" планируется после успешного завершения бета-тестирования.

В Украине стартует программа "Национальный кэшбек"

В Украине 2 сентября 2024 официально запускается программа "Национальный кэшбек", которая позволит гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров.

По условиям программы каждый покупатель может получить компенсацию от 2 до 3000 гривен в месяц на собственный социальный счет. Кешбек будет начисляться только на безналичные покупки, отображаемые в фискальном чеке.

Средства кэшбека можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг, спортивных занятий, билетов в кино или театр, счетов в ресторанах, транспортных услуг, мобильной связи или направить в поддержку ВСУ.

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