"Национальный кэшбек". В Украине началось бета-тестирование программы

В приложении "Дія" 2 сентября запустили бета-тестирование программы "Национальный Кэшбэк", которая позволит украинцам получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства.
Главные тезисы
- Программа “Национальный Кэшбек” предлагает украинцам 10% компенсации за покупки украинского производства.
- Максимальная сумма кэшбека в месяц — 3 тыс грн, доступна для оплаты коммунальных услуг и других услуг.
- Участвуй в программе, открыв специальный счет в банке и подключив карту для начисления кэшбека на покупки локальных товаров.
- Кэшбек начисляется только на безналичные покупки и доступен на широкий спектр украинских товаров.
- Полный запуск программы планируется после успешного завершения бета-тестирования, открывая новые возможности для потребителей и производителей.
В Украине тестируют программу "Национальный кэшбек"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об особенностях тестирования "Национального кэшбека".
Он напомнил, что по условиям программы максимальная сумма компенсации в месяц составит 3 тыс. грн.
Средства будут поступать на карту ежемесячно. Их можно тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или донатить на силы обороны или покупать военные облигации.
Для участия в программе потребителям необходимо:
Открыть специальный счет в банке (в его приложении, на сайте или в отделении).
Обновить приложение "Дія" и выбрать услугу "Национальный кэшбек".
Подключить и активировать карту для начисления кэшбека.
Кэшбек доступен на 38 тыс товаров локальных производителей, включая продукты, лекарства, одежду, бытовую химию, косметику и другие товары украинского производства.
Полный список товаров, на которые начисляется кэшбэк, доступен по ссылке. Список торговых заведений, где насчитывают кэшбек, обновляется здесь. Производители и продавцы украинских товаров могут присоединиться к программе по ссылке.
Полный запуск программы "Национальный Кэшбэк" планируется после успешного завершения бета-тестирования.
В Украине стартует программа "Национальный кэшбек"
В Украине 2 сентября 2024 официально запускается программа "Национальный кэшбек", которая позволит гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров.
Средства кэшбека можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг, спортивных занятий, билетов в кино или театр, счетов в ресторанах, транспортных услуг, мобильной связи или направить в поддержку ВСУ.
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