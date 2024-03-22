Надбавки до пенсії. У якому віці їх можна отримати
Категорія
Економіка
Дата публікації

Надбавки до пенсії. У якому віці їх можна отримати

гроші

Деякі пенсіонери зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі майже 600 гривень. Її призначать автоматично з настанням певного віку.

Хто може отримати пенсію

Майже усі пенсіонери після досягнення певного віку можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Її розмір складає:

  • у 70 років – 300 гривень;

  • від 75 до 80 років – 456 гривень;

  • від 80 років – 579 гривень.

Аби отримати таку надбавку, не потрібно звертатися до ПФУ, її призначать автоматично.

Якщо виплати особи перевищують 10 340,35 гривні, то надбавки їх нараховувати не будуть.

Хто може вийти на пенсію достроково

  • Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

  • Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.

  • Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

  • Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

  • Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

  • Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

  • Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

  • Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

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