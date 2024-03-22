Прибавки к пенсии. В каком возрасте их можно получить
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Экономика
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Прибавки к пенсии. В каком возрасте их можно получить

деньги
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Некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере почти 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.

Кто может получить пенсию

Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:

  • в 70 лет — 300 гривен;

  • от 75 до 80 лет — 456 гривен;

  • от 80 лет — 579 гривен.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.

Если выплаты лица превышают 10340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.

Кто может выйти на пенсию досрочно

  • Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет — женщинам.

  • Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.

  • Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.

  • Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или лица, исполняющие интернациональную обязанность.

  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

  • Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

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