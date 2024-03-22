Прибавки к пенсии. В каком возрасте их можно получить

Некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере почти 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.
Кто может получить пенсию
Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:
в 70 лет — 300 гривен;
от 75 до 80 лет — 456 гривен;
от 80 лет — 579 гривен.
Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.
Если выплаты лица превышают 10340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.
Кто может выйти на пенсию досрочно
Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет — женщинам.
Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.
Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.
Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или лица, исполняющие интернациональную обязанность.
Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.
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