Прибавки к пенсии. В каком возрасте их можно получить

Некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере почти 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.

Кто может получить пенсию

Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:

в 70 лет — 300 гривен;

от 75 до 80 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 579 гривен.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.

Если выплаты лица превышают 10340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.

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