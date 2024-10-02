Найбільший в Україні фестиваль сучасного мистецтва GogolFest відбудеться в Запоріжжі

З 18 по 20 жовтня Запоріжжя вперше у своїй історії прийматиме міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest, який востаннє в Україні проводили ще у жовтні 2021 року в Дніпрі.
Головні тези:
- Цього року вперше міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest відбудеться в Запоріжжі з 18 по 20 жовтня.
- Програма фестивалю включатиме вистави відомих українських гуртів, театральні постановки та мультимедійні інсталяції.
- У цьому році GogolFest буде присвячено Покрові — дню захисту вищими силами воїнів, які боронять Україну.
- Фестиваль стане місцем вшанування Дня Українського Козацтва та пам'яті воїнів, що віддали свої життя за країну.
- Організатори фестивалю обіцяють дотримуватися всіх норм безпеки.
Легендарний GogolFest пройде в Запоріжжі
За словами директора фестивалю Максима Демського, цього року GogolFest буде присвячено Покрові — дню захисту вищими силами воїнів, що боронять свою країну, свою віру та своїх людей. Також учасники заходу вшановують День Українського Козацтва, що три століття тому стояли у джерел боротьби за становлення Української Незалежності.
Традиційно під час "Гогольфесту" відбудуться виступи відомих українських гуртів, в тому числі Dakh Daughters, "Пиріг і Батіг" та Zapaska.
Крім того, в рамках фестивалю вперше в Україні буде зіграно виставу "Місто Марії", який до цього вісім разів показували на найбільшому європейському театральному фестивалі в Авіньйоні (Франція).
Також глядачі побачать українсько-німецький проєкт "Серце Матері: Діти зберігають наші сльози" від знаменитого режисера, засновника першого в Україні незалежного театру "Дах" Владислава Троїцького — вистава про трагедію матерів, чиї діти на фронті. Відразу після цього вона попрямує з показами до Гамбургу.
Під час заходу організатори обіцяють дотримуватися всіх норм безпеки: більшість подій відбудуться безпосередньо в укриттях, а інші — в будівлях, обладнаних бомбосховищами.
Детальніше про програму фестивалю можна буде дізнатися за посиланням.
Фестиваль GogolFest: що відомо
Фестиваль сучасного мистецтва GogolFest було засновано у 2007 році за ініціативою режисера та керівника театру "Дах" Владислава Троїцького, а за концепцією він поєднував в собі сучасні театр, музику, кіно, перфоманс, освітню, візуальну та дитячу програми.
До 2017 року фестиваль проходив тільки в Києві, періодично змінюючи локації — від арт-заводу "Платформа" до ВДНГ, а з 2017 року його почали проводити в різних містах України, зокрема у Дніпрі, Маріуполі, Херсоні та Вінниці.
У 2020 та 2021 показ учасників фестивалю доставляли до Херсона та Дніпра на спеціальному тематичному поїзді.
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