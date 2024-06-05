Міжнародний фестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців

21-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA назвав 6 червня переможців та переможниць.
Головні тези:
- Фестиваль Docudays UA 2024 привітав переможців у різних категоріях, відзначивши найкращі документальні фільми про права людини.
- Серед переможців були фільми з усього світу, зокрема з Чилі, Тайваню та України, які вражали глядачів своєю тематикою та виконанням.
- Найкращим повнометражним фільмом став “Ландшафти та лють”, а “Фрагменти льоду” отримали визнання як найкращий фільм від студентського журі.
- Фестиваль також відзначив стрічки про актуальні проблеми, такі як вторгнення Росії, зміна культурних цінностей під час війни та героїзм у незвичайних життєвих обставинах.
- IDFA 2023 в Амстердамі також показав високий рівень документального кіно, зі 142 фільмів у конкурсі за приз глядацьких симпатій.
Docudays UA 2024: відомі переможці
У межах фестивалю показали 62 фільми із 34 країн світу: від Чилі до Тайваню. Також у програмі — 19 українських стрічок: десять національних прем’єр і дев’ять світових.
Концепцією та назвою цього року стала "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя".
DOC Alliance Award 2024
Головний приз за найкращий повнометражний фільм: "Ландшафти та лють" (The Landscape and the Fury) Ніколь Фьоґеле
Головний приз за найкращий короткометражний фільм: "Розтрощені" (Crushed) Камій Віні
Спеціальна відзнака для короткометражних фільмів: "Аборти на getty" (Getty Abortions) Франциз Кабіш
Приз глядацьких симпатій
"Все має жити" (Everything needs to live) Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко
"Все має жити" показує повсякдення Анни Куркуріної — спортсменки, "найсильнішої жінки світу", зоозахисниці та відкритої лесбійки.
Нагорода журі кінокритиків і кінокритикинь
"Фрагменти льоду" Марія Стоянова
Батько режисерки — фігурист, гастролював за кордон і знімав своє життя на камеру в часи Перебудови. Сьогодні Марія відкриває його аматорський архів.
Це подорож-дорослішання для суспільства, для батька і для дочки. Подорож, яка досі триває.
Приз студентського журі
Головний приз: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова
Спеціальна відзнака: "Кіоск" Даніель Стопа
Спеціальний приз RIGHTS NOW!
Головний приз: "Все має жити" (Everything needs to live) Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко
Спеціальна відзнака: "Золоте життя" Бубакар Санґаре
DOCU/КОРОТКО
Головний приз: "Під знаком якоря" Тарас Співак
Фільм досліджує складні зв‘язки між війною та культурою, а також між радянським минулим та сучасністю. В основі стрічки — матеріали кіноархівів часів розпаду СРСР та перших років незалежності України.
Спеціальна відзнака: "Кіоск" Даніель Стопа
DOCU/УКРАЇНА
Головний приз: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова
Спеціальна відзнака: Nice Ladies Марія Пономарьова
Стрічка про харківську 50+ команду з чирлідингу, яка готується виступати на чемпіонаті Європи. Але все змінюється з початком повномасштабного вторгнення. Фільм досліджує, як команда по-різному проживає досвід війни.
DOCU/Світ
Головний приз: "Золоте життя" Бубакар Санґаре
Спеціальна відзнака: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова
Приз пам’яті продюсера фестивалю Андрія Матросова
Щороку команда Docudays UA вручає нагороду обраному фільму з конкурсної програми фестивалю.
Премія заснована на честь Андрія Матросова, продюсера Фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року.
Головний приз: "Трішки чужа" Світлана Ліщинська
Фільм розповідає про чотири покоління українок з однієї сімʼї, які досліджують руйнування своєї національної ідентичності через повномасштабне вторгнення Росії.
Спеціальна відзнака: "Місія 200" Володимир Сидько
Стрічка розповідає про Тетяну Потоцьку, яка після початку вторгнення Росії призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, і придбала рефрижератор, щоб перевозити тіла загиблих військових.
За "20 днів у Маріуполі" голосував європейський глядач
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.
Фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.
Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму. Переможець отримає 5 тис євро премії.
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