Міжнародний фестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців

21-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA назвав 6 червня переможців та переможниць.

Docudays UA 2024: відомі переможці

У межах фестивалю показали 62 фільми із 34 країн світу: від Чилі до Тайваню. Також у програмі — 19 українських стрічок: десять національних прем’єр і дев’ять світових.

Концепцією та назвою цього року стала "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя".

З 7 до 9 червня у кінотеатрі "Жовтень" відбуватимуться глядацькі дні, під час яких усі охочі зможуть переглянути фільми-переможці. Поширити

DOC Alliance Award 2024

Головний приз за найкращий повнометражний фільм: "Ландшафти та лють" (The Landscape and the Fury) Ніколь Фьоґеле

Головний приз за найкращий короткометражний фільм: "Розтрощені" (Crushed) Камій Віні

Спеціальна відзнака для короткометражних фільмів: "Аборти на getty" (Getty Abortions) Франциз Кабіш

Приз глядацьких симпатій

"Все має жити" (Everything needs to live) Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко

"Все має жити" показує повсякдення Анни Куркуріної — спортсменки, "найсильнішої жінки світу", зоозахисниці та відкритої лесбійки.

Нагорода журі кінокритиків і кінокритикинь

"Фрагменти льоду" Марія Стоянова

Батько режисерки — фігурист, гастролював за кордон і знімав своє життя на камеру в часи Перебудови. Сьогодні Марія відкриває його аматорський архів.

Це подорож-дорослішання для суспільства, для батька і для дочки. Подорож, яка досі триває.

Приз студентського журі

Головний приз: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова

Спеціальна відзнака: "Кіоск" Даніель Стопа

Спеціальний приз RIGHTS NOW!

Головний приз: "Все має жити" (Everything needs to live) Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко

Спеціальна відзнака: "Золоте життя" Бубакар Санґаре

DOCU/КОРОТКО

Головний приз: "Під знаком якоря" Тарас Співак

Фільм досліджує складні зв‘язки між війною та культурою, а також між радянським минулим та сучасністю. В основі стрічки — матеріали кіноархівів часів розпаду СРСР та перших років незалежності України.

Спеціальна відзнака: "Кіоск" Даніель Стопа

DOCU/УКРАЇНА

Головний приз: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова

Спеціальна відзнака: Nice Ladies Марія Пономарьова

Стрічка про харківську 50+ команду з чирлідингу, яка готується виступати на чемпіонаті Європи. Але все змінюється з початком повномасштабного вторгнення. Фільм досліджує, як команда по-різному проживає досвід війни.

DOCU/Світ

Головний приз: "Золоте життя" Бубакар Санґаре

Спеціальна відзнака: "Фрагменти льоду" Марія Стоянова

Приз пам’яті продюсера фестивалю Андрія Матросова

Щороку команда Docudays UA вручає нагороду обраному фільму з конкурсної програми фестивалю.

Премія заснована на честь Андрія Матросова, продюсера Фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року.

Головний приз: "Трішки чужа" Світлана Ліщинська

Фільм розповідає про чотири покоління українок з однієї сімʼї, які досліджують руйнування своєї національної ідентичності через повномасштабне вторгнення Росії.

Спеціальна відзнака: "Місія 200" Володимир Сидько

Стрічка розповідає про Тетяну Потоцьку, яка після початку вторгнення Росії призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, і придбала рефрижератор, щоб перевозити тіла загиблих військових.

За "20 днів у Маріуполі" голосував європейський глядач

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.

Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму. Переможець отримає 5 тис євро премії.