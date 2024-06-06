Международный фестиваль Docudays UA 2024 объявил победителей

21 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA назвал 6 июня победителей и победительниц.
Главные тезисы
- На фестивале Docudays UA 2024 были объявлены победители, включая лучший полнометражный фильм “Ландшафты и ярость” и лучший фильм от студенческого жюри “Фрагменты льда”.
- Фестиваль также отметил ленты, посвященные актуальным проблемам, таким как вторжение России, изменение культурных ценностей во время войны и героизм в необычных жизненных обстоятельствах.
- IDFA 2023 в Амстердаме показал высокий уровень документального кинематографа с участием 142 фильмов в конкурсе за приз зрителей.
- В программе фестиваля было представлено 62 фильма из 34 стран мира, включая украинские ленты, образующие значительную часть проката.
- Одним из интересных фильмов, отмеченных на фестивале, стал “Все должно жить”, рассказывающий о повседневной жизни спортсменки, зоозащитницы и лесбиянки Анны Куркуриной.
Docudays UA 2024: известны победители
В рамках фестиваля показали 62 фильма из 34 стран мира: от Чили до Тайваня. Также в программе – 19 украинских лент: десять национальных премьер и девять мировых.
Концепцией и названием этого года стала "10 лет трехдневной войны, которая длится три столетия".
DOC Alliance Award 2024
Главный приз за лучший полнометражный фильм: "Ландшафты и ярость" (The Landscape and the Fury) Николь Фёгеле.
Главный приз за лучший короткометражный фильм: "Разбитые" (Crushed) Камий Винни.
Специальное отличие для короткометражных фильмов: "Аборты на getty" (Getty Abortions) Франциз Кабиш.
Приз зрительских симпатий
"Все должно жить" (Everything needs to live) Татьяна Дородницына и Андрей Литвиненко.
"Все должно жить" показывает повседневную жизнь Анны Куркуриной — спортсменки, "сильнейшей женщины мира", зоозащитницы и открытой лесбиянки.
Награда жюри кинокритиков и кинокритиков
"Фрагменты льда" Мария Стоянова
Отец режиссера - фигурист, гастролировал за границу и снимал свою жизнь на камеру во времена Перестройки. Сегодня Мария открывает его любительский архив.
Это путешествие-взросление для общества, для отца и дочери. Путешествие, которое продолжается.
Приз студенческого жюри
Главный приз: "Фрагменты льда" Мария Стоянова
Специальное отличие: "Киоск" Даниэль Стопа
Специальный приз RIGHTS NOW!
Главный приз: "Все должно жить" (Everything needs to live) Татьяна Дородницына и Андрей Литвиненко
Специальное отличие: "Золотая жизнь" Бубакар Сангаре
DOCU/КОРАТКО
Главный приз: "Под знаком якоря" Тарас Спивак
Фильм исследует сложные связи между войной и культурой, а также советским прошлым и современностью. В основе фильма - материалы киноархивов времен распада СССР и первых лет независимости Украины.
Специальное отличие: "Киоск" Даниэль Стопа
DOCU/УКРАИНА
Главный приз: "Фрагменты льда" Мария Стоянова
Специальное отличие: Nice Ladies Мария Пономарева
Лента о харьковской 50+ команде по чирлидингу, которая готовится выступать на чемпионате Европы. Но все меняется с началом полномасштабного вторжения. Фильм исследует как команда по-разному проживает опыт войны.
DOCU/Мир
Главный приз: "Золотая жизнь" Бубакар Сангаре
Специальное отличие: "Фрагменты льда" Мария Стоянова
Приз памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова
Каждый год команда Docudays UA вручает награду избранному фильму из конкурсной программы фестиваля.
Премия основана в честь Андрея Матросова, продюсера Фестиваля, погибшего в автокатастрофе 16 февраля 2010 года.
Главный приз: "Немножко чужая" Светлана Лищинская
Фильм рассказывает о четырех поколениях украинок из одной семьи, исследующих разрушение своей национальной идентичности из-за полномасштабного вторжения России.
Специальное отличие: "Миссия 200" Владимир Сидько
Лента рассказывает о Татьяне Потоцкой, которая после начала вторжения России приостановила деятельность своего туристического бизнеса и приобрела рефрижератор, чтобы перевозить тела погибших военных.
За "20 дней в Мариуполе" голосовал европейский зритель
"20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 в Амстердаме.
Фильм набрал средний балл 4,91 из 5. Зрители на фестивале голосовали после просмотра каждой ленты с помощью QR-кода. В этом году за приз зрительских симпатий соревновались 142 фильма.
Вручение премии состоится в Королевском театре Тущинского вечером 18 ноября, после чего пройдет спецпоказ фильма. Победитель получит 5 тыс евро премии.
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