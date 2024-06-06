Международный фестиваль Docudays UA 2024 объявил победителей

21 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA назвал 6 июня победителей и победительниц.

Docudays UA 2024: известны победители

В рамках фестиваля показали 62 фильма из 34 стран мира: от Чили до Тайваня. Также в программе – 19 украинских лент: десять национальных премьер и девять мировых.

Концепцией и названием этого года стала "10 лет трехдневной войны, которая длится три столетия".

С 7 по 9 июня в кинотеатре "Октябрь" будут проходить зрительские дни, во время которых все желающие смогут посмотреть фильмы-победители. Поделиться

DOC Alliance Award 2024

Главный приз за лучший полнометражный фильм: "Ландшафты и ярость" (The Landscape and the Fury) Николь Фёгеле.

Главный приз за лучший короткометражный фильм: "Разбитые" (Crushed) Камий Винни.

Специальное отличие для короткометражных фильмов: "Аборты на getty" (Getty Abortions) Франциз Кабиш.

Приз зрительских симпатий

"Все должно жить" (Everything needs to live) Татьяна Дородницына и Андрей Литвиненко.

"Все должно жить" показывает повседневную жизнь Анны Куркуриной — спортсменки, "сильнейшей женщины мира", зоозащитницы и открытой лесбиянки.

Награда жюри кинокритиков и кинокритиков

"Фрагменты льда" Мария Стоянова

Отец режиссера - фигурист, гастролировал за границу и снимал свою жизнь на камеру во времена Перестройки. Сегодня Мария открывает его любительский архив.

Это путешествие-взросление для общества, для отца и дочери. Путешествие, которое продолжается.

Приз студенческого жюри

Главный приз: "Фрагменты льда" Мария Стоянова

Специальное отличие: "Киоск" Даниэль Стопа

Специальный приз RIGHTS NOW!

Главный приз: "Все должно жить" (Everything needs to live) Татьяна Дородницына и Андрей Литвиненко

Специальное отличие: "Золотая жизнь" Бубакар Сангаре

DOCU/КОРАТКО

Главный приз: "Под знаком якоря" Тарас Спивак

Фильм исследует сложные связи между войной и культурой, а также советским прошлым и современностью. В основе фильма - материалы киноархивов времен распада СССР и первых лет независимости Украины.

Специальное отличие: "Киоск" Даниэль Стопа

DOCU/УКРАИНА

Главный приз: "Фрагменты льда" Мария Стоянова

Специальное отличие: Nice Ladies Мария Пономарева

Лента о харьковской 50+ команде по чирлидингу, которая готовится выступать на чемпионате Европы. Но все меняется с началом полномасштабного вторжения. Фильм исследует как команда по-разному проживает опыт войны.

DOCU/Мир

Главный приз: "Золотая жизнь" Бубакар Сангаре

Специальное отличие: "Фрагменты льда" Мария Стоянова

Приз памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова

Каждый год команда Docudays UA вручает награду избранному фильму из конкурсной программы фестиваля.

Премия основана в честь Андрея Матросова, продюсера Фестиваля, погибшего в автокатастрофе 16 февраля 2010 года.

Главный приз: "Немножко чужая" Светлана Лищинская

Фильм рассказывает о четырех поколениях украинок из одной семьи, исследующих разрушение своей национальной идентичности из-за полномасштабного вторжения России.

Специальное отличие: "Миссия 200" Владимир Сидько

Лента рассказывает о Татьяне Потоцкой, которая после начала вторжения России приостановила деятельность своего туристического бизнеса и приобрела рефрижератор, чтобы перевозить тела погибших военных.

За "20 дней в Мариуполе" голосовал европейский зритель

"20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 в Амстердаме.

Фильм набрал средний балл 4,91 из 5. Зрители на фестивале голосовали после просмотра каждой ленты с помощью QR-кода. В этом году за приз зрительских симпатий соревновались 142 фильма.

Вручение премии состоится в Королевском театре Тущинского вечером 18 ноября, после чего пройдет спецпоказ фильма. Победитель получит 5 тыс евро премии.