Крупнейший в Украине фестиваль современного искусства GogolFest пройдет в Запорожье

С 18 по 20 октября Запорожье впервые в своей истории будет принимать международный фестиваль современного искусства GogolFest, который в последний раз в Украине проводили еще в октябре 2021 года в Днепре.

Легендарный GogolFest пройдет в Запорожье

По словам директора фестиваля Максима Демского, в этом году GogolFest будет посвящен Покрову — дню защиты высшими силами воинов, защищающих свою страну, свою веру и своих людей. Также участники мероприятия чествуют День Украинского Казачества, которые три столетия назад стояли у источников борьбы за становление Украинской Независимости.

Сообщается, что мероприятие откроет девятиметровая инсталляция, являющаяся центральной частью будущего мемориального комплекса "Посадка. Дерево памяти". Это огромное металлическое дерево, на каждой ветке которого будет запечатлена память о воинах, отдавших свою жизнь за Украину. Создал мемориал режиссер и военный Дмитрий Костюминский. Поделиться

Традиционно во время "Гогольфеста" состоятся выступления известных украинских групп, в том числе Dakh Daughters, "Пирог и Кнут" и Zapaska.

Кроме того, в рамках фестиваля впервые в Украине будет сыгран спектакль "Город Марии", который до этого восемь раз показывали на крупнейшем европейском театральном фестивале в Авиньоне (Франция).

Спектакль "Город Марии"

Также зрители увидят украинско-немецкий проект "Сердце Матери: Дети хранят наши слезы" от знаменитого режиссера, основателя первого в Украине независимого театра "Крыша" Владислава Троицкого — спектакль о трагедии матерей, чьи дети на фронте. Сразу после этого она направится с показами в Гамбург.

Дополнит программу фестиваля спектакль "Солнечный народ" , также множество раз представленный в Швейцарии, Германии, Польше, Франции и других странах, и мультимедийная инсталляция "Хранилище Покрова" в укрытии — как место покоя, где можно будет послушать произведения украинских авторов и увидеть работы украинских художников. Отдельный арт-объект — интерактивная конструкция из старых чемоданов, куда каждый сможет положить что-то особенное для себя и дополнить инсталляцию. Поделиться

Во время мероприятия организаторы обещают соблюдать все нормы безопасности: большинство событий произойдут непосредственно в укрытиях, а другие — в зданиях, оборудованных бомбоубежищами.

Детальнее о программе фестиваля можно будет узнать по ссылке.

GogolFest в Днепре

Фестиваль GogolFest: что известно

Фестиваль современного искусства GogolFest был основан в 2007 году по инициативе режиссера и руководителя театра "Крыша" Владислава Троицкого, а по концепции он сочетал в себе современные театр, музыку, кино, перфоманс, образовательную, визуальную и детскую программы.

До 2017 года фестиваль проходил только в Киеве, периодически меняя локации от арт-завода "Платформа" до ВДНХ, а с 2017 года его начали проводить в разных городах Украины, в частности в Днепре, Мариуполе, Херсоне и Виннице.

GogolFest в Херсоне

В 2020 и 2021 году показ участников фестиваля доставляли в Херсон и Днепр на специальном тематическом поезде.