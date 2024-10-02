Крупнейший в Украине фестиваль современного искусства GogolFest пройдет в Запорожье

С 18 по 20 октября Запорожье впервые в своей истории будет принимать международный фестиваль современного искусства GogolFest, который в последний раз в Украине проводили еще в октябре 2021 года в Днепре.
Главные тезисы
- Фестиваль GogolFest пройдет в Запорожье с 18 по 20 октября, впервые в истории города.
- Программа включает украинские группы, театральные постановки и мультимедийные инсталляции.
- Фестиваль посвящен Покрову и Дню Украинского Казачества, в рамках будут представлены украинско-немецкий проект и мультимедийная инсталляция.
- Фестиваль призван поддержать искусство, традиции и память о воинах, отдавших свою жизнь за Украину.
Легендарный GogolFest пройдет в Запорожье
По словам директора фестиваля Максима Демского, в этом году GogolFest будет посвящен Покрову — дню защиты высшими силами воинов, защищающих свою страну, свою веру и своих людей. Также участники мероприятия чествуют День Украинского Казачества, которые три столетия назад стояли у источников борьбы за становление Украинской Независимости.
Традиционно во время "Гогольфеста" состоятся выступления известных украинских групп, в том числе Dakh Daughters, "Пирог и Кнут" и Zapaska.
Кроме того, в рамках фестиваля впервые в Украине будет сыгран спектакль "Город Марии", который до этого восемь раз показывали на крупнейшем европейском театральном фестивале в Авиньоне (Франция).
Также зрители увидят украинско-немецкий проект "Сердце Матери: Дети хранят наши слезы" от знаменитого режиссера, основателя первого в Украине независимого театра "Крыша" Владислава Троицкого — спектакль о трагедии матерей, чьи дети на фронте. Сразу после этого она направится с показами в Гамбург.
Во время мероприятия организаторы обещают соблюдать все нормы безопасности: большинство событий произойдут непосредственно в укрытиях, а другие — в зданиях, оборудованных бомбоубежищами.
Детальнее о программе фестиваля можно будет узнать по ссылке.
Фестиваль GogolFest: что известно
Фестиваль современного искусства GogolFest был основан в 2007 году по инициативе режиссера и руководителя театра "Крыша" Владислава Троицкого, а по концепции он сочетал в себе современные театр, музыку, кино, перфоманс, образовательную, визуальную и детскую программы.
До 2017 года фестиваль проходил только в Киеве, периодически меняя локации от арт-завода "Платформа" до ВДНХ, а с 2017 года его начали проводить в разных городах Украины, в частности в Днепре, Мариуполе, Херсоне и Виннице.
В 2020 и 2021 году показ участников фестиваля доставляли в Херсон и Днепр на специальном тематическом поезде.
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