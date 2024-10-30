Найдорожчі автомобілі 2024 року — рейтинг

Автомобільна галузь стрімко розвивається, попри напружену ситуацію у світі, а ціни на автівки швидко ростуть. Фахівці асоціації "УкрАвтопром" після детального аналізу ринку назвали десять найдорожчих моделей у світі.
Головні тези:
- Найдорожча автівка у світі коштує 32 млн дол.
- Обмежена кількість автомобілів підвищує їхню ексклюзивність та цінність на ринку.
- Найдорожчі автомобілі 2024 року демонструють високий рівень розкоші, інноваційні технології та вражаючі технічні характеристики.
Хто очолив рейтинг найдорожчих автівок 2024 року
Безперечним лідером став Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Його ціна може шокувати більшість людей, адже сягнула 32 млн доларів.
Що важливо розуміти, Rolls-Royce Droptail є лінійкою двовдерних родстерів, яку випускали обмеженим тиражем з 2023 року.
Розробники робили все можливе, шоб досягти найвищого рівня розкоші та багато уваги приділили найменшим дрібницям.
Варто зазначити, що на другій щаблині рейтингу опинився Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.
“Бронзу” у цьому списку отримав італійський суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Ця модель оснащена 800-сильним двигуном V12 і здатна розвивати швидкість до 355 км/год.
ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі:
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail — 32 млн дол;
Rolls-Royce Boat Tail — 28 млн дол;
Pagani Zonda HP Barchetta — 18,5 млн дол;
Bugatti La Voiture Noire — 16 млн дол;
Rolls-Royce Sweptail — 12,8 млн дол;
Bugatti Centodieci — 9 млн дол;
Mercedes-Maybach Exelero — 8 млн дол;
Pagani Codalunga — 7,4 млн дол;
Pagani Huayra Imola Roadster — 6 млн дол;
Bugatti Divo — 5,8 млн дол.
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