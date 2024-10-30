Найдорожчі автомобілі 2024 року — рейтинг

Автомобільна галузь стрімко розвивається, попри напружену ситуацію у світі, а ціни на автівки швидко ростуть. Фахівці асоціації "УкрАвтопром" після детального аналізу ринку назвали десять найдорожчих моделей у світі.

Хто очолив рейтинг найдорожчих автівок 2024 року

Безперечним лідером став Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Його ціна може шокувати більшість людей, адже сягнула 32 млн доларів.

Що важливо розуміти, Rolls-Royce Droptail є лінійкою двовдерних родстерів, яку випускали обмеженим тиражем з 2023 року.

Розробники робили все можливе, шоб досягти найвищого рівня розкоші та багато уваги приділили найменшим дрібницям.

Варто зазначити, що на другій щаблині рейтингу опинився Rolls-Royce Boat Tail. Цю модель випущено обмеженим тиражем у три екземпляри.

“Бронзу” у цьому списку отримав італійський суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Ця модель оснащена 800-сильним двигуном V12 і здатна розвивати швидкість до 355 км/год.

ТОП-10 найдорожчих автомобілів у світі: