Який вигляд матимуть автомобілі для поїздок по Місяцю — фото
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Який вигляд матимуть автомобілі для поїздок по Місяцю — фото

Місяць
Джерело:  The New York Times

NASA обрало три приватні компанії, які будуть розробляти місяцехід Lunar Terrain Vehicle. На ньому астронавти будуть пересуватися південним полярним регіоном супутника Землі.

Як виглядатиме місячний позашляховик

NASA оголосило про вибір трьох компаній, щоб будуть розробляти проєкт транспортних засобів, що допоможуть астронавтам пересуватися на Місяці.

Після того, як люди повернуться на Землю, машини зможуть самостійно пересуватися, як роботи-дослідники.

Там, куди він полетить, немає доріг. Його мобільність кардинально змінить наше уявлення про Місяць, — каже Джейкоб Блічер, головний дослідник NASA.

Дизайн Venturi Astrolab. Фото: NASA TV

Серед обраних компаній:

  • Intuitive Machines of Houston, яка в лютому успішно посадила роботизований космічний корабель на Місяць;

  • Lunar Outpost of Golden, Колорадо;

  • Venturi Astrolab з Хоторна, штат Каліфорнія.

Дизайн Lunar Outpost. Фото: NASA TV

Так званий місячний позашляховик, або LTV, повинен рухатися зі швидкістю до 9,3 миль на годину (14.9 км на годину), проїжджати десятки миль на одному заряді та дозволяти астронавтам їздити протягом восьми годин.

Агентство працюватиме з трьома компаніями протягом року для подальшого розвитку їхніх дизайнів. Тоді NASA вибере один із них для етапу демонстрації.

LTV не буде готовий вчасно для астронавтів місії Артеміда III, першої посадки в рамках програми NASA з повернення на Місяць, яка наразі запланована на 2026 рік.

Однак, за планами, машина повинна бути готова перед місією Артеміда V, третьою посадкою астронавтів, яка очікується в 2030 році.

Контракт LTV коштуватиме до 4,6 мільярда доларів протягом наступних 15 років — п’ять років розробки, а потім десятиліття операцій на Місяці.

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