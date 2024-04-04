Как будут выглядеть автомобили для поездок по Луне — фото

NASA выбрало три частных компании, которые будут разрабатывать луноход Lunar Terrain Vehicle. На нем астронавты будут передвигаться по южному полярному региону спутника Земли.

Как будет выглядеть лунный внедорожник

NASA объявило о выборе трех компаний, чтобы разрабатывать проект транспортных средств, которые помогут астронавтам передвигаться на Луне.

После того, как люди вернутся на Землю, машины смогут самостоятельно передвигаться как работы-исследователи.

Там, куда он полетит, нет дорог. Его мобильность кардинально изменит наше представление о Луне, — говорит Джейкоб Бличер, главный исследователь NASA. Поделиться

Дизайн Venturi Astrolab. Фото: NASA TV

Среди избранных компаний:

Intuitive Machines of Houston, которая в феврале успешно посадила роботизированный космический корабль на Луну;

Lunar Outpost of Golden, Колорадо;

Venturi Astrolab из Хоторна, штат Калифорния.

Дизайн Lunar Outpost. Фото: NASA TV

Так называемый лунный внедорожник, или LTV, должен двигаться со скоростью до 9,3 миль в час (14.9 км в час), проезжать десятки миль на одном заряде и разрешать астронавтам ездить в течение восьми часов.

Агентство будет работать с тремя компаниями в течение года для дальнейшего развития их дизайнов. Тогда NASA выберет одну из них для этапа демонстрации.

LTV не будет готов вовремя для астронавтов миссии Артемида III, первой посадки в рамках программы NASA по возвращению на Луну, которая запланирована на 2026 год.

Однако, по планам, машина должна быть готова перед ожидаемой в 2030 году миссией Артемида V, третьей посадкой астронавтов.

Контракт LTV будет стоить до 4,6 миллиарда долларов в течение следующих 15 лет — пяти лет разработки, а затем десятилетия операций на Луне.