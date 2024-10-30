Самые дорогие автомобили 2024 года — рейтинг

Автомобильная отрасль стремительно развивается, несмотря на напряженную ситуацию в мире, а цены на машины быстро растут. Специалисты ассоциации "УкрАвтопром" после детального анализа рынка назвали десять самых дорогих моделей в мире.

Кто возглавил рейтинг самых дорогих автомобилей 2024 года

Бесспорным лидером стал Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Его цена может шокировать большинство людей, ведь достигла 32 млн долларов.

Что важно понимать, Rolls-Royce Droptail является линейкой двухударных родстеров, которую выпускают ограниченным тиражом с 2023 года.

Разработчики делали все возможное, чтобы достичь высочайшего уровня роскоши и много внимания уделили мелочам.

Стоит отметить, что на второй ступени рейтинга оказался Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.