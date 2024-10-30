Самые дорогие автомобили 2024 года — рейтинг
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Самые дорогие автомобили 2024 года — рейтинг

Кто возглавил рейтинг самых дорогих автомобилей 2024 года
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Источник:  УкрАвтопром

Автомобильная отрасль стремительно развивается, несмотря на напряженную ситуацию в мире, а цены на машины быстро растут. Специалисты ассоциации "УкрАвтопром" после детального анализа рынка назвали десять самых дорогих моделей в мире.

Главные тезисы

  • Самый дорогой автомобиль в мире стоит 32 млн дол.
  • Ограниченное количество автомобилей увеличивает их эксклюзивность и ценность на рынке.
  • Самые дорогие автомобили 2024 демонстрируют высокий уровень роскоши, инновационные технологии и впечатляющие технические характеристики.

Кто возглавил рейтинг самых дорогих автомобилей 2024 года

Бесспорным лидером стал Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Его цена может шокировать большинство людей, ведь достигла 32 млн долларов.

Что важно понимать, Rolls-Royce Droptail является линейкой двухударных родстеров, которую выпускают ограниченным тиражом с 2023 года.

Разработчики делали все возможное, чтобы достичь высочайшего уровня роскоши и много внимания уделили мелочам.

Стоит отметить, что на второй ступени рейтинга оказался Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире:

  1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail — 32 млн долл.;

  2. Rolls-Royce Boat Tail — 28 млн долл.;

  3. Pagani Zonda HP Barchetta — 18,5 млн долл.;

  4. Bugatti La Voiture Noire — 16 млн долл.;

  5. Rolls-Royce Sweptail — 12,8 млн долл.;

  6. Bugatti Centodieci — 9 млн долл.;

  7. Mercedes-Maybach Exelero — 8 млн долл.;

  8. Pagani Codalunga — 7,4 млн долл.;

  9. Pagani Huayra Imola Roadster — 6 млн долл.;

  10. Bugatti Divo — 5,8 млн дол.

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