Найстаріша горила Європи святкує ювілей у Київському зоопарку. Як привітати іменинника

8 серпня найстарішій горилі Європи — Тоні — виповнилося 50 років. Половину життя іменинник прожив у Київському зоопарку, де й святкує наразі свій ювілей. Усі охочі мають можливість доєднатися до привітань довгожителя.

Як привітати горилу Тоні з днем народження

На честь цієї події керівництво Київського зоопарку вирішило чотири дні поспіль влаштовувати для Тоні особливий іменинний пікнік на його улюбленій зеленій фазенді.

Він буде проходити з 8-го до 11-го серпня о 10:30.

Локація — літній майданчик горили Тоні на Острові звірів.

Приходьте побачити нашого ювіляра! — запрошує киян та гостей міст Київський зоопарк. Поширити

Святковий пікнік для Тоні (Фото: zoo.kyiv.ua)

Також на фото можна побачити, як Тоні уже почав святкувати свій особливий день.

Меню поживне та різноманітне — банани, виноград, солодкий перець, ківі та інші смаколики.

Фото: zoo.kyiv.ua

Окрім того, іменинник не забув провести час з користю, тому встиг погратися з різнокольоровим мʼячем та відпочити на теплому літньому сонечку посеред загорожі, в якій мешкає.

Фото: zoo.kyiv.ua

Що відомо про історію найстарішої горили Європи Тоні

8 серпня 1974 р., у родині рівнинних горил Фрітца і Делфі з Нюрнберзького зоопарку народився малюк, якого назвали Тоні.

Ще змалку він почав демонструвати усім свій нетовариський характер.

Фотографії горили Тоні у зоопарку м. Ганновер (Німеччина) 1989 -1992 років (Фото: zoo.kyiv.ua)

Через це німецькі фахівці переводили його з одного зоопарку в інший. За перші 20 років свого життя Тоні встиг побувати у Нюрнбергу, Ганновері, Заарбрюкені, однак ніде не міг прижитися.

25 років тому куратор по горилам в ЄАЗА (Європейській асоціації зоопарків та акваріумів) остаточно вирішив передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора.

Фото: zoo.kyiv.ua

Зараз Тоні надано просторі світлі 200-метрові апартаменти з виходом на власну зелену фазенду, площею близько 500 кв.м.