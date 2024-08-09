Найстаріша горила Європи святкує ювілей у Київському зоопарку. Як привітати іменинника
Категорія
Україна
Дата публікації

Найстаріша горила Європи святкує ювілей у Київському зоопарку. Як привітати іменинника

горила Тоні
Джерело:  online.ua

8 серпня найстарішій горилі Європи — Тоні — виповнилося 50 років. Половину життя іменинник прожив у Київському зоопарку, де й святкує наразі свій ювілей. Усі охочі мають можливість доєднатися до привітань довгожителя.

Головні тези:

  • Тоні, найстарішій горилі Європи, виповнилося 50 років, і Київський зоопарк влаштовує для нього спеціальний іменинний пікнік.
  • Горила Тоні має комфортні умови для проживання у зоопарку, де є власна зелена фазенда та розваги.
  • Тоні переїхав до Києва 25 років тому, після того, як не зміг прижитися у зоопарках інших країн.
  • Утримання горили Тоні — складний процес, до якого залучені багато фахівців.

Як привітати горилу Тоні з днем народження

На честь цієї події керівництво Київського зоопарку вирішило чотири дні поспіль влаштовувати для Тоні особливий іменинний пікнік на його улюбленій зеленій фазенді.

Він буде проходити з 8-го до 11-го серпня о 10:30.

Локація — літній майданчик горили Тоні на Острові звірів.

Приходьте побачити нашого ювіляра! — запрошує киян та гостей міст Київський зоопарк.

Святковий пікнік для Тоні (Фото: zoo.kyiv.ua)

Також на фото можна побачити, як Тоні уже почав святкувати свій особливий день.

Меню поживне та різноманітне — банани, виноград, солодкий перець, ківі та інші смаколики.

Фото: zoo.kyiv.ua

Окрім того, іменинник не забув провести час з користю, тому встиг погратися з різнокольоровим мʼячем та відпочити на теплому літньому сонечку посеред загорожі, в якій мешкає.

Фото: zoo.kyiv.ua

Що відомо про історію найстарішої горили Європи Тоні

8 серпня 1974 р., у родині рівнинних горил Фрітца і Делфі з Нюрнберзького зоопарку народився малюк, якого назвали Тоні.

Ще змалку він почав демонструвати усім свій нетовариський характер.

Фотографії горили Тоні у зоопарку м. Ганновер (Німеччина) 1989 -1992 років (Фото: zoo.kyiv.ua)

Через це німецькі фахівці переводили його з одного зоопарку в інший. За перші 20 років свого життя Тоні встиг побувати у Нюрнбергу, Ганновері, Заарбрюкені, однак ніде не міг прижитися.

25 років тому куратор по горилам в ЄАЗА (Європейській асоціації зоопарків та акваріумів) остаточно вирішив передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора.

Фото: zoo.kyiv.ua

Зараз Тоні надано просторі світлі 200-метрові апартаменти з виходом на власну зелену фазенду, площею близько 500 кв.м.

Для благополуччя горили тут є: кам’яниста гряда, дерев’яна платформа, лежанка, гамак, акваріум з рибками, штучний мурашник, баскетбольне кільце, барабан для фруктів, і навіть телевізор з науково-популярними програмами про навколишній світ. Утримання горили — дуже складний та кропіткий процес. До нього залучено цілу групу різноманітних зоопарківських фахівців: ветеринари, зоологи, зоотехніки та науковці, — наголошує Київський зоопарк.

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