Найстаріша горила Європи святкує ювілей у Київському зоопарку. Як привітати іменинника

8 серпня найстарішій горилі Європи — Тоні — виповнилося 50 років. Половину життя іменинник прожив у Київському зоопарку, де й святкує наразі свій ювілей. Усі охочі мають можливість доєднатися до привітань довгожителя.
Головні тези:
- Тоні, найстарішій горилі Європи, виповнилося 50 років, і Київський зоопарк влаштовує для нього спеціальний іменинний пікнік.
- Горила Тоні має комфортні умови для проживання у зоопарку, де є власна зелена фазенда та розваги.
- Тоні переїхав до Києва 25 років тому, після того, як не зміг прижитися у зоопарках інших країн.
- Утримання горили Тоні — складний процес, до якого залучені багато фахівців.
Як привітати горилу Тоні з днем народження
На честь цієї події керівництво Київського зоопарку вирішило чотири дні поспіль влаштовувати для Тоні особливий іменинний пікнік на його улюбленій зеленій фазенді.
Він буде проходити з 8-го до 11-го серпня о 10:30.
Локація — літній майданчик горили Тоні на Острові звірів.
Також на фото можна побачити, як Тоні уже почав святкувати свій особливий день.
Меню поживне та різноманітне — банани, виноград, солодкий перець, ківі та інші смаколики.
Окрім того, іменинник не забув провести час з користю, тому встиг погратися з різнокольоровим мʼячем та відпочити на теплому літньому сонечку посеред загорожі, в якій мешкає.
Що відомо про історію найстарішої горили Європи Тоні
8 серпня 1974 р., у родині рівнинних горил Фрітца і Делфі з Нюрнберзького зоопарку народився малюк, якого назвали Тоні.
Ще змалку він почав демонструвати усім свій нетовариський характер.
Через це німецькі фахівці переводили його з одного зоопарку в інший. За перші 20 років свого життя Тоні встиг побувати у Нюрнбергу, Ганновері, Заарбрюкені, однак ніде не міг прижитися.
25 років тому куратор по горилам в ЄАЗА (Європейській асоціації зоопарків та акваріумів) остаточно вирішив передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора.
Зараз Тоні надано просторі світлі 200-метрові апартаменти з виходом на власну зелену фазенду, площею близько 500 кв.м.
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