Старейшая горилла Европы отмечает юбилей в Киевском зоопарке. Как поздравить именинника

8 августа старейшей горилле Европы — Тони — исполнилось 50 лет. Половину жизни именинник прожил в Киевском зоопарке, где и празднует свой юбилей. Все желающие могут присоединиться к поздравлениям долгожителя.
Главные тезисы
- Тони, старейшей горилле Европы, исполнилось 50 лет, и Киевский зоопарк устраивает для него специальный праздничный пикник.
- Горилла Тони имеет комфортабельные условия для проживания в зоопарке, где есть зеленая фазенда и развлечения.
- Тони переехал в Киев 25 лет назад, после того как не смог прижиться в зоопарках других стран.
Как поздравить гориллу Тони с днем рождения
В честь этого события руководство Киевского зоопарка решило четыре дня подряд устраивать для Тони особый именинный пикник на его любимой зеленой фазенде.
Он будет проходить: с 8 по 11 августа в 10:30.
Локация — летняя площадка гориллы Тони на Острове зверей.
Также на фото можно увидеть, как Тони уже начал праздновать свой особенный день.
Меню питательное и разнообразное — бананы, виноград, сладкий перец, киви и другие вкусности.
Кроме того, именинник не забыл провести время с пользой, поэтому успел поиграть с разноцветным мячом и отдохнуть на теплом летнем солнышке посреди фазенды, в которой живет.
Что известно об истории старейшей гориллы Европы Тони
8 августа 1974 г. в семье равнинных горилл Фритца и Делфи из Нюрнбергского зоопарка родился малыш, которого назвали Тони.
Еще с детства он начал демонстрировать всем свой своенравный характер.
Поэтому немецкие специалисты переводили его из одного зоопарка в другой. За первые 20 лет своей жизни Тони успел побывать в Нюрнберге, Ганновере, Заарбрюкене, но нигде не мог прижиться.
25 лет назад куратор по гориллам в ЕАЗА (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) окончательно решил передать гориллу Тони в Киевский зоопарк, где в то время проживала самка Дора.
Сейчас Тони предоставлены просторные светлые 200-метровые апартаменты с выходом на собственную зеленую фазенду, площадью около 500 кв.м.
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