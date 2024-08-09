Старейшая горилла Европы отмечает юбилей в Киевском зоопарке. Как поздравить именинника
Категория
Украина
Дата публикации

Старейшая горилла Европы отмечает юбилей в Киевском зоопарке. Как поздравить именинника

горилла Тони
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Источник:  online.ua

8 августа старейшей горилле Европы — Тони — исполнилось 50 лет. Половину жизни именинник прожил в Киевском зоопарке, где и празднует свой юбилей. Все желающие могут присоединиться к поздравлениям долгожителя.

Главные тезисы

  • Тони, старейшей горилле Европы, исполнилось 50 лет, и Киевский зоопарк устраивает для него специальный праздничный пикник.
  • Горилла Тони имеет комфортабельные условия для проживания в зоопарке, где есть зеленая фазенда и развлечения.
  • Тони переехал в Киев 25 лет назад, после того как не смог прижиться в зоопарках других стран.

Как поздравить гориллу Тони с днем рождения

В честь этого события руководство Киевского зоопарка решило четыре дня подряд устраивать для Тони особый именинный пикник на его любимой зеленой фазенде.

Он будет проходить: с 8 по 11 августа в 10:30.

Локация — летняя площадка гориллы Тони на Острове зверей.

Приходите увидеть нашего юбиляра! — приглашает киевлян и гостей города Киевский зоопарк.

Праздничный пикник для Тони (Фото: zoo.kyiv.ua)

Также на фото можно увидеть, как Тони уже начал праздновать свой особенный день.

Меню питательное и разнообразное — бананы, виноград, сладкий перец, киви и другие вкусности.

Фото: zoo.kyiv.ua

Кроме того, именинник не забыл провести время с пользой, поэтому успел поиграть с разноцветным мячом и отдохнуть на теплом летнем солнышке посреди фазенды, в которой живет.

Фото: zoo.kyiv.ua

Что известно об истории старейшей гориллы Европы Тони

8 августа 1974 г. в семье равнинных горилл Фритца и Делфи из Нюрнбергского зоопарка родился малыш, которого назвали Тони.

Еще с детства он начал демонстрировать всем свой своенравный характер.

Фотографии гориллы Тони в зоопарке г. Ганновер (Германия) 1989 -1992 годов (Фото: zoo.kyiv.ua)

Поэтому немецкие специалисты переводили его из одного зоопарка в другой. За первые 20 лет своей жизни Тони успел побывать в Нюрнберге, Ганновере, Заарбрюкене, но нигде не мог прижиться.

25 лет назад куратор по гориллам в ЕАЗА (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) окончательно решил передать гориллу Тони в Киевский зоопарк, где в то время проживала самка Дора.

Фото: zoo.kyiv.ua

Сейчас Тони предоставлены просторные светлые 200-метровые апартаменты с выходом на собственную зеленую фазенду, площадью около 500 кв.м.

Для благополучия гориллы здесь есть: каменистая гряда, деревянная платформа, лежанка, гамак, аквариум с рыбками, искусственный муравейник, баскетбольное кольцо, барабан для фруктов, а также телевизор с научно-популярными программами об окружающем мире. Содержание гориллы — очень сложный и кропотливый процесс. К нему привлечена целая группа различных зоопарковских специалистов: ветеринары, зоологи, зоотехники и ученые, — отмечает Киевский зоопарк.

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