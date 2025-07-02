Найстаріший у світі крокодил живе у Південній Африці — відео

У свої 124 роки Генрі офіційно є найстарішим відомим крокодилом у світі, деякі з яких опинилися на межі вимирання.

124-річний крокодил Генрі живе у Південній Африці

Ця колосальна рептилія не лише прожила довге життя, а й стала батьком тисяч нащадків. Сьогодні Генрі проживає в Центрі охорони природи Crocworld у Південній Африці, де він продовжує процвітати.

Цікаво, що величезний крокодил сягає понад 5 метрів від морди до хвоста і важить приголомшливі 700 кілограмів. Поширити

Для порівняння, середній нільський крокодил сягає близько 4,5 метрів у довжину і важить близько 410 кілограмів. Величезні розміри Генрі роблять його справжнім винятком не тільки з погляду віку, а й з погляду фізичних даних.

Добре відомо, що багато видів крокодилів можуть жити в неволі понад 100 років. Вчені вважають, що ці рептилії можуть демонструвати унікальний феномен, відомий як "незначне старіння": біологічна концепція, яка припускає, що деякі організми, такі як крокодили, можуть не зазнавати типового процесу старіння, який відчувають інші тварини. Інакше кажучи, крокодили можуть насправді не вмирати від старості, а замість цього піддаватися зовнішнім факторам, таким як голод, нещасні випадки або хвороби.

Генрі ділить своє середовище проживання з Колгейтом, іншим літнім крокодилом, якому, за оцінками, близько 90 років. Попри свій вік, обидві рептилії продовжують жити повноцінним життям у своєму захищеному середовищі.

Важливо, що хоча точна дата народження Генрі залишається загадкою через його дике походження, його день народження відзначають щорічно 16 грудня, і цього року йому має виповнитися 125 років. Поширити

Народившись близько 1900 року в дельті Окаванго в Ботсвані, Генрі жив у своєму житті, сповненому пригод. У 1903 році його спіймав ловець слонів на ім'я сер Генрі, звідки він і отримав своє ім'я.

Провівши кілька десятиліть у дикій природі, 1985 року він переїхав у Crocworld, де швидко став центральною фігурою в їхніх зусиллях з охорони природи.

Відтоді Генрі спарувався принаймні з шістьма самками, і, за оцінками його доглядачів, за час свого перебування в неволі він став батьком понад 10 тис нащадків.