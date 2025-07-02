Старейший в мире крокодил живет в Южной Африке — видео

В свои 124 года Генри официально является самым старым известным крокодилом в мире, некоторые из которых оказались на грани вымирания.
Главные тезисы
- Генри – самый старый крокодил в мире, ему 124 года, он живет в Южной Африке и стал отцом тысяч потомков.
- Крокодил Генри имеет длину более 5 метров и весит 700 килограммов, что делает его исключением среди своего вида.
- Ученые выявили у крокодилов уникальный феномен "незначительного старения", что позволяет им не умирать от старости.
124-летний крокодил Генри живет в Южной Африке
Эта колоссальная рептилия не только прожила долгую жизнь, но стала отцом тысяч потомков. Сегодня Генри проживает в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, где он продолжает преуспевать.
Для сравнения, средний нильский крокодил составляет около 4,5 метров в длину и весит около 410 килограммов. Огромные размеры Генри делают его подлинным исключением не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения физических данных.
Хорошо известно, что многие виды крокодилов могут жить в неволе свыше 100 лет. старости, а вместо этого подвергаться внешним факторам, таким как голод, несчастные случаи или болезни.
Генри делит свою среду обитания с Колгейтом, другим летним крокодилом, которому, по оценкам, около 90 лет.
Родившись около 1900 года в дельте Окаванго в Ботсване, Генри жил в своей жизни, полной приключений. В 1903 году его поймал ловец слонов по имени сэр Генри, откуда он и получил свое имя.
Проведя несколько десятилетий в дикой природе, в 1985 он переехал в Crocworld, где быстро стал центральной фигурой в их усилиях по охране природы.
С тех пор Генри спарился по крайней мере с шестью самками, и, по оценкам его смотрителей, за время своего пребывания в неволе он стал отцом более 10 тыс. потомков.
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