Старейший в мире крокодил живет в Южной Африке — видео

В свои 124 года Генри официально является самым старым известным крокодилом в мире, некоторые из которых оказались на грани вымирания.

124-летний крокодил Генри живет в Южной Африке

Эта колоссальная рептилия не только прожила долгую жизнь, но стала отцом тысяч потомков. Сегодня Генри проживает в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, где он продолжает преуспевать.

Интересно, что огромный крокодил достигает более 5 метров от морды до хвоста и весит потрясающие 700 килограммов. Поделиться

Для сравнения, средний нильский крокодил составляет около 4,5 метров в длину и весит около 410 килограммов. Огромные размеры Генри делают его подлинным исключением не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения физических данных.

Хорошо известно, что многие виды крокодилов могут жить в неволе свыше 100 лет. старости, а вместо этого подвергаться внешним факторам, таким как голод, несчастные случаи или болезни.

Генри делит свою среду обитания с Колгейтом, другим летним крокодилом, которому, по оценкам, около 90 лет.

Важно, что хотя точная дата рождения Генри остается загадкой из-за его дикого происхождения, его день рождения отмечают ежегодно 16 декабря, и в этом году ему исполнится 125 лет. Поделиться

Родившись около 1900 года в дельте Окаванго в Ботсване, Генри жил в своей жизни, полной приключений. В 1903 году его поймал ловец слонов по имени сэр Генри, откуда он и получил свое имя.

Проведя несколько десятилетий в дикой природе, в 1985 он переехал в Crocworld, где быстро стал центральной фигурой в их усилиях по охране природы.

С тех пор Генри спарился по крайней мере с шестью самками, и, по оценкам его смотрителей, за время своего пребывания в неволе он стал отцом более 10 тыс. потомков.