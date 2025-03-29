"Нам не подобається цей тон". У Данії поставили на місце команду Трампа

Глава Міністерства оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен вимагає від президента США Дональда Трампа та членів його адміністрації змінити тональність заяв щодо Гренландії. На цьому тлі він запропонував спільно пошукати рішення для того, щоб зміцнити безпеку в Арктиці.

Данія обурена риторикою Трампа та його команди

Заява міністра пролунала після візиту на Гренландію віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що він та влада Данії відкриті до критики й готові адекватно її сприймати, але є певна межа.

Маємо бути чесними: нам зовсім не подобається цей тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія — близькі союзники, — додав міністр оборони. Поширити

За його словами, у Копенгагені розуміють прагнення США мати більшу військову присутність на Гренландії.

На цьому тлі Расмуссен нагадав, що угода від 1951 року надає широкі можливості для цього.