"Нам не нравится этот тон". В Дании поставили на место команду Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

"Нам не нравится этот тон". В Дании поставили на место команду Трампа

Дания возмущена риторикой Трампа и его команды
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава Министерства обороны Дании Ларс Лекке Расмуссен требует от президента США Дональда Трампа и членов его администрации изменить тональность заявлений касательно Гренландии. На этом фоне он предложил совместно поискать решения, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Главные тезисы

  • Ларс Лекке Расмуссен отметил важность адекватного восприятия критики, но заметил, что есть определенный предел.
  • Министр обороны Дании напомнил о соглашении 1951 г, которое предоставляет США возможности для военного присутствия на Гренландии.

Дания возмущена риторикой Трампа и его команды

Заявление министра прозвучало после визита на Гренландию вице-президента США Джей Ди Венса.

Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что он и власти Дании открыты к критике и готовы адекватно ее воспринимать, но есть определенный предел.

Мы должны быть честными: нам совсем не нравится этот тон, с которым это выражается. Так не разговаривают с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания — близкие союзники, — добавил министр обороны.

По его словам, в Копенгагене понимают стремление США иметь большее военное присутствие на Гренландии.

На этом фоне Расмуссен напомнил, что соглашение от 1951 предоставляет широкие возможности для этого.

Если это то, чего вы хотите — давайте поговорим об этом... Мы, Дания и Гренландия, абсолютно открыты к такой дискуссии. Мы можем очень много сделать с той "рамкой", которую имеем. Давайте воспользуемся ею, и сделаем это вместе, — призвал он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дания передала Украине вторую партию F-16
Владимир Зеленский
F-16
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дания просит помощи у ЕС и НАТО из-за посягательств Трампа на Гренландию
Мэтте Фредериксен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?