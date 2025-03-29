"Нам не нравится этот тон". В Дании поставили на место команду Трампа

Глава Министерства обороны Дании Ларс Лекке Расмуссен требует от президента США Дональда Трампа и членов его администрации изменить тональность заявлений касательно Гренландии. На этом фоне он предложил совместно поискать решения, чтобы укрепить безопасность в Арктике.
Главные тезисы
- Ларс Лекке Расмуссен отметил важность адекватного восприятия критики, но заметил, что есть определенный предел.
- Министр обороны Дании напомнил о соглашении 1951 г, которое предоставляет США возможности для военного присутствия на Гренландии.
Дания возмущена риторикой Трампа и его команды
Заявление министра прозвучало после визита на Гренландию вице-президента США Джей Ди Венса.
Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что он и власти Дании открыты к критике и готовы адекватно ее воспринимать, но есть определенный предел.
По его словам, в Копенгагене понимают стремление США иметь большее военное присутствие на Гренландии.
На этом фоне Расмуссен напомнил, что соглашение от 1951 предоставляет широкие возможности для этого.
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