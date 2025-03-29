"Нам не нравится этот тон". В Дании поставили на место команду Трампа

Глава Министерства обороны Дании Ларс Лекке Расмуссен требует от президента США Дональда Трампа и членов его администрации изменить тональность заявлений касательно Гренландии. На этом фоне он предложил совместно поискать решения, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Дания возмущена риторикой Трампа и его команды

Заявление министра прозвучало после визита на Гренландию вице-президента США Джей Ди Венса.

Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что он и власти Дании открыты к критике и готовы адекватно ее воспринимать, но есть определенный предел.

Мы должны быть честными: нам совсем не нравится этот тон, с которым это выражается. Так не разговаривают с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания — близкие союзники, — добавил министр обороны. Поделиться

По его словам, в Копенгагене понимают стремление США иметь большее военное присутствие на Гренландии.

На этом фоне Расмуссен напомнил, что соглашение от 1951 предоставляет широкие возможности для этого.

Dear American friends.



We agree that status quo in the Artcic is not an option.



So let’s talk about how we can fix it - together.



Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) March 28, 2025